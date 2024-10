God of War, tutto da rifare per la serie tv: si cercano nuovi sceneggiatori

Pubblicazione: 17 ottobre alle 20:11

Oltre un anno dopo gli ultimi aggiornamenti sulla serie tv di God of War in sviluppo per Prime Video, è tutto da rifare: Sony Pictures TV e Amazon MGM Studios hanno infatti deciso di ripartire da zero.

Deadline rivela infatti che l'intero team creativo ha lasciato il progetto dopo aver consegnato numerose sceneggiature di quella che sarebbe stata la prima stagione della serie tv tratta dal popolare franchise videoludico per PlayStation. Si tratta dello showrunner e produttore esecutivo(La ruota del tempo, Uncharted) e dei produttori Hawk Ostby e Mark Fergus. Secondo quanto riportato, gli studios hanno deciso di prendere un'altra direzione a livello creativo, anche se pare abbiano "molto apprezzato" gli script consegnati. E sebbene questo possa suonare abbastanza strano, va ricordato che Judkins rimane lo showrunner dee ha un accordo di produzione con Sony.

L'idea ora è quella di ingaggiare un team completamente nuovo di sceneggiatori per quello che rimane un progetto prioritario per Prime, ma che chiaramente arriverà molto più in là nel tempo rispetto a quanto auspicato.

In sviluppo da marzo 2022, la serie era stata annunciata ufficialmente a dicembre di quell'anno: all'epoca si disse che la storia avrebbe seguito Kratos, che dopo un sanguinoso passato nell’antica Grecia, si autoesilia nel regno norreno di Midgard. Ma quando la sua amata moglie muore, Kratos intraprende un pericoloso viaggio con suo figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta. Questo viaggio si rivela essere una missione epica, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio, e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.