God of War, Amazon prepara il salto temporale nella stagione 2: ecco perché cambiano Atreus e Thrud

Pubblicazione: 02 agosto alle 09:30

La serie live-action di God of War targata Amazon sta attraversando un periodo di profonda trasformazione, difatti mentre la produzione affronta le conseguenze dell'infortunio occorso a Ryan Hurst, l'attore scelto per interpretare Kratos, che ha subito una grave lesione al bicipite costringendo lo studio a cercare un nuovo protagonista, emergono dettagli cruciali sui piani narrativi per la seconda stagione. E le notizie più significative riguardano proprio due personaggi amatissimi dai fan della saga videoludica: Atreus e Thrud.

A differenza del cambio di attore per, imposto dalle circostanze, la transizione prevista per i ruoli di. I casting director sono infatti alla ricerca diper entrambi i personaggi, segnalando, che vestiranno i panni delle versioni più giovani di Atreus e Thrud nella prima stagione, passeranno il testimone

Le casting call diffuse a maggio non lasciano spazio a dubbi. La produzione cerca attori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, un balzo notevole rispetto alla fascia 9-12 anni richiesta per la prima stagione. I nomi in codice utilizzati negli annunci, Joshua per Atreus e Ruth per Thrud, confermano una prassi già emersa l'anno scorso, quando le prime ricerche di cast avevano sollevato sospetti su un eventuale cambio di attore una volta che la serie avesse iniziato ad adattare gli eventi di Ragnarök.

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[Exclusive Report]: Despite Season 1 not airing yet, we've uncovered that Amazon's God of War Season 2 to cast older versions of Atreus and Thrud.https://t.co/5kioAN4FHC pic.twitter.com/Q3BfTWh1PJ — MP1st (@MPFirst) August 1, 2026

La descrizione del personaggio di Atreus adolescente offre spunti interessanti sulla direzione narrativa, visto che dopo essere cresciuto in isolamento in una cabanna nel bosco, il giovane ha affrontato un'avventura pericolosa insieme al padre che ha rafforzato il loro legame ma ha sollevato interrogativi esistenziali profondi. Alla fine di questo viaggio ha scoperto una rivelazione che suggerisce un destino più grande di quanto avesse mai immaginato. Nella seconda stagione lo ritroviamo desideroso di scoprire la verità sulla propria identità. Il personaggio viene descritto come empatico, coraggioso e immensamente curioso del mondo, ma la sua natura fiduciosa lo rende vulnerabile alla manipolazione mentre cresce verso l'età adulta.

Gli attori candidati devono sentirsi a proprio agio con il combattimento fisico, in particolare con il tiro con l'arco., presenta caratteristiche altrettanto complesse. Un incidente che ha cambiato il corso della sua vita l'ha resa saggia oltre i suoi anni. Sicura di sé, intelligente e sarcastica, la sua corazza esteriore nascondeche la porta a comportamenti. Pur avendo una relazione complicata con i genitori, condivide un legame speciale con il nonno, il re, e crede che un giorno la sceglierà come erede al trono. Anche per questo ruolo è richiesta dimestichezza con il combattimento fisico.

Questi dettagli rivelano una strategia narrativa precisa da parte di Amazon: a differenza dell'approccio adottato da HBO con The Last of Us, che ha diluito la storia del primo gioco su più stagioni, God of War sembra destinato a coprire ciascun capitolo della saga nordica in una singola stagione. La seconda stagione darà il via agli eventi di Ragnarök immediatamente, sfruttando il salto temporale per mostrare i personaggi maturati e pronti ad affrontare sfide ancora più grandi.

God of War, fonte: Sony Interactive Entertainment

Il cast confermato per la prima stagione include nomi di rilievo e volti meno noti ma promettenti. Mandy Patinkin interpreterà Odino, Teresa Palmer sarà Sif, mentre Ólafur Darri Ólafsson vestirà i panni di Thor. Ed Skrein darà vita a Baldur, con Ben Chapple e Louis Cunningham nei ruoli di Magni e Modi. Sonya Walger interpreterà Freya, Danny Woodburn sarà Brok e Jeff Gulka Sindri. Evelyn Miller apparirà come Gna, mentre Alastair Duncan riprenderà il ruolo di Mimir, già doppiato nei videogiochi.

La produzione sta ora affrontando una fase delicata. Tra la necessità di trovare un nuovo Kratos e le riprese estensive richieste per i quattro episodi già filmati con Ryan Hurst, lo sconvolgimento produttivo potrebbe spingere il debutto su Prime Video verso il 2028. Un'attesa che i fan dovranno affrontare con pazienza, nella speranza che il risultato finale giustifichi i ritardi e le difficoltà.

La produzione a Vancouver riprenderà a ottobre, con un nuovo Kratos ancora da annunciare e due giovani attori pronti a portare sullo schermo versioni cresciute di personaggi che hanno conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. L'adattamento live-action di God of War si prepara così ad affrontare la sua seconda fase, con la promessa di rimanere fedele allo spirito dei videogiochi pur costruendo una narrazione capace di funzionare autonomamente sul piccolo schermo.