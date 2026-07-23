Dopo l'infortunio sul set, è già stato scelto il nuovo Kratos per la serie tv God of War?

Pubblicazione: 23 luglio alle 07:45

La serie televisiva di God of War targata Amazon Prime Video si trova ad affrontare un imprevisto che potrebbe cambiare radicalmente il volto del suo protagonista. E stavolta non stiamo parlando di decisioni creative o riscritture dell'ultimo minuto, ma di un infortunio che ha costretto i produttori a una scelta drastica: sostituire l'attore principale a poche settimane dalla ripresa delle riprese.

nella trasposizione seriale del celebre videogioco PlayStation,che richiede tempi di recupero incompatibili con il serrato calendario di produzione. Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios non hanno avuto alternative: hanno sospeso le riprese fino a ottobre 2026 eper trovare un nuovo protagonista.

Ma è quello che è successo subito dopo l'annuncio dell'infortunio a far parlare il web. Adam Scherr, lottatore professionista e strongman americano conosciuto nel mondo del wrestling con il nome di Braun Strowman, ha pubblicato sui social una serie di foto che hanno immediatamente acceso i riflettori su di lui. Nelle immagini, Scherr appare vestito proprio come Kratos, completo di barba, segni di guerra sul volto e l'iconico atteggiamento feroce del personaggio. La didascalia che accompagnava il post recita: "Sono io".

Il tempismo non potrebbe essere più sospetto. Le foto sono state pubblicate il giorno successivo all'infortunio di Hurst, quando ancora la notizia della sostituzione non era di dominio pubblico. Poche ore dopo, il wrestler ha condiviso anche l'immagine di un pass per ospiti degli studi Amazon, datato 15 luglio, il giorno prima dell'annuncio ufficiale della ricerca di un nuovo attore. Una coincidenza troppo precisa per essere ignorata.

I fan della saga videoludica e gli appassionati di wrestling si sono subito scatenati.: con i suoi oltre 180 chili di muscoli e un'altezza imponente, incarna perfettamente l'aspetto del dio della guerra spartano. La sua carriera nella WWE lo ha reso famoso per le sue performance fisicamente brutali e per un carisma scenico che non passa inosservato. Ma

Ryan Hurst, l'attore che avrebbe dovuto portare Kratos sul piccolo schermo, vanta oltre trent'anni di carriera televisiva. Il pubblico lo conosce soprattutto per ruoli iconici come Opie Winston in Sons of Anarchy e per la sua interpretazione nella serie Vikings. Un curriculum che parla di esperienza, tecnica recitativa e capacità di gestire personaggi complessi e stratificati. Sostituirlo con qualcuno che proviene esclusivamente dal mondo del wrestling professionistico rappresenterebbe una scommessa rischiosa.

……??????? pic.twitter.com/IpeVUnaA0d — The Monster of all Monsters (@Adamscherr99) July 18, 2026

Va detto che i post di Scherr non significano necessariamente che abbia già ottenuto la parte. Più probabilmente, il wrestler si è candidato per le audizioni di emergenza che i produttori stanno conducendo in questi giorni. La sua strategia social potrebbe essere un modo per attirare l'attenzione e dimostrare pubblicamente il suo interesse per il ruolo, sfruttando la sua enorme base di fan per creare pressione mediatica. Soprattutto dopo l'ondata di preoccupazione nata dall'infortunio di Hurst.

I prossimi mesi saranno decisivi. Se Amazon e Sony opteranno davvero per Adam Scherr, sarà interessante vedere come un performer abituato alla coreografia esasperata del wrestling professionistico riuscirà a calarsi nei panni di un personaggio che richiede sottilezza emotiva oltre alla forza bruta. Se invece sceglieranno un attore più esperto, i post del wrestler resteranno un curioso episodio di auto-promozione social che ha fatto parlare i fan per qualche settimana.