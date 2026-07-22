Su Prime Video c'è una serie animata da appena 15 episodi che unisce Fallout e Black Mirror

Pubblicazione: 22 luglio alle 15:28

Nel vasto catalogo di Prime Video, tra commedie, drammi e serie sci-fi che richiedono giorni per essere completate, esiste un gioiello nascosto che sfida le convenzioni: Secret Level, una serie antologica animata di 15 episodi che si può divorare in un'unica sessione di quattro ore. Non è solo una questione di durata, ma di come questa produzione riesca a fondere gli elementi migliori di Fallout e Black Mirror, creando qualcosa di inedito nel panorama delle serie televisive. Secret Level nasce dalla mente di Tim Miller, il creatore di Love Death + Robots su Netflix.

Ma se il suo lavoro precedente mescolava storie originali ad adattamenti di classici della fantascienza, questa volta Miller ha alzato la posta: ogni episodio esplora l'universo di un videogioco celebre, trasformando mondi digitali in narrazioni animate di circa 20 minuti ciascuna.che spazia dalla fantasy di Dungeons & Dragons alla space opera cupa di Warhammer 40.000, passando per Mega Man, Pac-Man, Sifu e altri 10 titoli iconici. La connessione con Black Mirror non è superficiale.

Come l'antologia britannica, Secret Level adotta una struttura episodica slegata, dove ogni puntata è un universo a sé. C'è la stessa capacità di esplorare angoli oscuri e distopici della realtà, quel gusto per il sci-fi sporco e stratificato che Charlie Brooker ha reso celebre. Ma Secret Level va oltre: sfruttando 15 franchise videoludici radicalmente diversi tra loro, la serie raggiunge una varietà di ambientazioni che nemmeno Black Mirror può vantare. Un episodio ti catapulta in un futuro post-apocalittico, il successivo in un regno fantasy medievale, poi in un'arena futuristica di mech giganti.

Ed è qui che entra in gioco l'anima di Fallout. Proprio come la serie Prime Video con Ella Purnell e Walton Goggins, Secret Level non si limita a ricalcare pedissequamente le trame dei videogiochi da cui trae ispirazione. Fallout ha dimostrato che si può raccontare una storia inedita ambientata nell'universo di un videogioco, rispettandone il DNA narrativo e visivo senza scimmiottare missioni già note ai giocatori.

Secret Level segue lo stesso approccio:. È questo rispetto per il materiale originale, combinato con la libertà creativa, che ha conquistato sia i critici che i fan.. Ogni episodio adotta uno stile visivo che richiama l'estetica del gioco originale, ma rielaborata con una maturità cinematografica.

Le sequenze d'azione sono coreografate con maestria, le ambientazioni respirano, i personaggi hanno profondità emotiva. Non si tratta di semplici scene allungate, ma di vero storytelling visivo che funziona anche per chi non ha mai toccato un controller. La durata complessiva di quattro ore rende Secret Level perfetta per un binge-watching. Rispetto alle 16 ore necessarie per completare Fallout, che ha battuto i record di visualizzazioni su Prime Video, o alle 34 ore di Black Mirror, si tratta di un impegno decisamente più accessibile.

