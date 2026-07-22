Su Prime Video, c'è una storia d'amore estiva che sta conquistando il pubblico: il punteggio è ottimo

Pubblicazione: 22 luglio alle 15:01

C'è un momento nella vita in cui i piani più accurati vengono stravolti da un imprevisto, da una deviazione non programmata che finisce per rivelarsi la strada giusta. Float, il nuovo film di Lionsgate diretto da Sherren Lee e basato sul romanzo di Kate Marchant, disponibile su Prime Video, costruisce la sua narrazione proprio attorno a questa premessa universale, confezionando una commedia romantica che riesce a distinguersi nel panorama sempre più affollato del genere. La protagonista è Waverly, interpretata con intensità da Andrea Bang, attrice nota al pubblico per il suo ruolo nella serie Kim's Convenience. Waverly ha la sua vita perfettamente organizzata: dopo una visita estiva ai genitori a Taipei, inizierà la sua residenza medica a Toronto.

Ma quando i suoi piani vengono improvvisamente sconvolti,. È qui che. L'incontro tra i due avviene nel modo più cinematografico possibile: Blake salva Waverly da un quasi annegamento durante una festa in spiaggia. Da questo momento di vulnerabilità nasce una proposta apparentemente semplice ma carica di significato:. Quelle che iniziano come innocenti lezioni in acqua si trasformano gradualmente in qualcosa di più profondo, un'attrazione che coglie entrambi di sorpresa.Ma Float non è solo una storia d'amore estiva. Il film solleva una domanda che risuona con forza:Blake è legato al suo passato e alle radici della sua città, mentre Waverly ha un futuro professionale che la attende altrove. La tensione narrativa si costruisce proprio su questo dilemma, evitando le soluzioni facili tipiche del genere.. Il rapporto tra Blake e sua sorella Isabel, interpretata da Sarah Desjardins, viene esplorato con delicatezza, così come quello tra Waverly e sua zia Rachel. Questi legami non sono semplici contorni della storia principale, ma elementi essenziali che definiscono le scelte dei protagonisti e danno peso emotivo alle loro decisioni.

Il film è ricco di simbolismi e motivi ricorrenti per chi ha l'attenzione di coglierli. L'acqua, ovviamente, gioca un ruolo centrale: rappresenta simultaneamente pericolo e liberazione, paura e superamento dei limiti. Le lezioni di nuoto diventano una metafora del lasciarsi andare, del fidarsi di qualcun altro, del rischiare per qualcosa che vale la pena. Sherren Lee merita un riconoscimento particolare per aver portato sullo schermo la visione del romanzo di Kate Marchant con sensibilità e rispetto per il materiale originale. Andrea Bang consegna una performance da protagonista assoluta, capace di trasmettere la determinazione professionale di Waverly senza sacrificarne la vulnerabilità emotiva.



Float conquista un solido 4,5 su 5 stelle proprio per questa capacità di bilanciare romanticismo e sostanza, leggerezza e profondità. Non è il solito romance estivo dimenticabile: è un film che parla di scelte difficili, di cosa significa amare qualcuno sapendo che potrebbero esserci ostacoli insormontabili, di come a volte le deviazioni impreviste dal nostro percorso possono rivelarsi le esperienze più significative. La fotografia cattura perfettamente l'atmosfera di una piccola città canadese in estate, con quella luce particolare che rende tutto più intenso e memorabile. La colonna sonora accompagna senza invadere, lasciando spazio alle emozioni dei personaggi e ai silenzi carichi di significato.



Per chi cerca una commedia romantica (come questa rom-com di successo con Glen Powell e Sydney Sweeney) che abbia qualcosa da dire oltre alle solite dinamiche di genere, Float rappresenta una scelta azzeccata. È un film che risuonerà particolarmente con chi ha vissuto quelle estati trasformative, quegli incontri che sembrano arrivare nel momento sbagliato ma che si rivelano assolutamente necessari. Una storia con il cuore al posto giusto, interpretata da attori che credono nei loro personaggi e diretta da una filmmaker che comprende l'importanza di ogni dettaglio nella costruzione di un racconto d'amore credibile e toccante.