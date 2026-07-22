Su Prime video, c'è una serie true crime con studenti detective che sta conquistando tutti

Pubblicazione: 22 luglio alle 16:23

Prime Video continua a rafforzare la sua posizione dominante nel panorama delle serie crime, e lo fa con una proposta che rompe gli schemi del genere. Murder 101, la nuova docuserie in tre episodi disponibile dall'11 luglio sulla piattaforma, ha debuttato con un impressionante 100% su Rotten Tomatoes, basato su cinque recensioni e un punteggio medio di 8 su 10. Un risultato che, seppur destinato probabilmente a evolversi con l'arrivo di nuove valutazioni, certifica l'entusiasmo della critica per un progetto che ridefinisce i confini del true crime.

La forza di Murder 101 risiede nella sua premessa rivoluzionaria:, affrontando uno dei cold case più inquietanti del Sud degli Stati Uniti., una serie di omicidi irrisolti che per decenni hanno terrorizzato e affascinato diverse comunità prima di scomparire dai titoli dei giornali, relegati nell'oblio.

Non si tratta del solito esercizio accademico. La serie documenta come quello che inizia come un progetto scolastico si trasformi in un'indagine vera e propria, capace di scoprire nuovi indizi, collegare elementi apparentemente slegati e, soprattutto, riportare l'attenzione sulle vittime dimenticate. È proprio questo l'elemento che eleva Murder 101 oltre il voyeurismo tipico di certo true crime: la consapevolezza, acquisita dagli studenti stessi, che il loro lavoro non sia solo risolvere un puzzle, ma restituire dignità e voce a chi è stato ridotto a statistica.



La regia di Stacey Lee cattura questa evoluzione con sensibilità, trasformando un'aula del Tennessee in un microcosmo dove si intrecciano giustizia, educazione e impegno civile. Prime Video sta costruendo un vero e proprio impero nel settore crime (come anche Netflix, con questo true crime), sia nella finzione che nel non-fiction. La vera domanda che Murder 101 pone allo spettatore non è semplicemente "chi è stato", ma piuttosto "cosa possiamo fare quando il sistema smette di cercare risposte"? In una cittadina tranquilla del Tennessee, un gruppo di adolescenti ha dimostrato che la curiosità intellettuale, guidata da un mentore capace, può diventare strumento di giustizia sociale. E questo, forse, è il mistero più affascinante che la serie riesce a svelare.