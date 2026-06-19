Daveigh Chase, ritrovati due commoventi video della piccola attrice e del suo ruolo in Lilo & Stitch e The Ring
Morta a 35 anni Daveigh Chase, indimenticabile voce di Lilo e volto di Samara in The Ring. Scopri vecchi video che vedono la piccolissima attrice alle prese con i suoi ruoli più celebri.
Per chi è cresciuto nei primi anni Duemila, il nome Daveigh Chase evoca immediatamente due immagini opposte ma ugualmente indelebili: la piccola e irriverente Lilo che balla l'hula con il suo alieno blu, e lo sguardo vuoto di Samara che emerge dal pozzo in The Ring. Due facce della stessa medaglia, due performance che hanno definito un'epoca del cinema americano. E ora quella voce, quel volto, si sono spenti troppo presto.
Daveigh Chase è morta a Los Angeles all'età di 35 anni. Tutto il mondo sta piangendo la sua scomparsa, da Hollywood ai fan sparsi nel globo, ma nelle ultime ore qualcosa è tornato a tormentare i ricordi di tutti. Due commoventi video che mostrano la giovane Chase alle prese con il suo successo.
Nel primo video, che potete vedere qui sopra, possiamo ammirare un vecchissimo dietro le quinte del lavoro svolto durante il doppiaggio di Lilo & Stitch. Daveigh Chase, che all'epoca aveva solo 12 anni, è alle prese con le sessioni di voice acting del suo personaggio, mentre si diverte spensierata, ignara del triste futuro che la aspetta.Il film è uscito nel 2002 e fu subito un clamoroso successo. Il film d'animazione Disney ridefinì il concetto di famiglia e appartenenza per milioni di spettatori. La sua interpretazione vocale conquistò critica e pubblico, tanto da valerle un Annie Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo dell'animazione. Il successo fu tale che tornò a interpretare il personaggio in Stitch! The Movie, Leroy & Stitch e nell'intera serie animata dedicata all'universo creato dalla Disney.
Ma mentre la dolcezza di Lilo conquistava le famiglie di tutto il mondo, Chase stava costruendo parallelamente una carriera nell'horror che l'avrebbe resa immortale in un modo completamente diverso. Sempre nel 2002, il suo volto divenne quello di Samara Morgan, la bambina spettrale al centro di The Ring, il remake americano del cult giapponese Ringu diretto da Gore Verbinski. Con i lunghi capelli neri che le coprivano il viso, la pelle pallida e quell'andatura innaturale, Samara divenne istantaneamente uno dei simboli dell'horror moderno, terrificando un'intera generazione di spettatori.
Nel secondo video possiamo vedere il cast del film The Ring che viene intervistato alla premiere del film nel 2002, con un segmento che si sofferma principalmente sulla bambina. Il suo volto paffuto, il suo sorriso delicato restano facilmente impressi, in particolare considerando il contrasto che abbiamo tra la sua inquietante interpretazione e la sua spensieratezza nell'intervista. Per un futuro che sperava fosse luminoso.Al momento della morte, Chase viveva a Los Angeles insieme al compagno, in una situazione descritta dal padre come di forte fragilità. La notizia ha scatenato un'ondata di tributi sui social media, dove fan di diverse generazioni hanno condiviso ricordi legati ai suoi personaggi più iconici. Molti hanno sottolineato il paradosso straziante di una vita spezzata a 35 anni, quando Samara nel film ne aveva sette e Lilo sei: come se il tempo si fosse fermato, cristallizzando per sempre Chase nell'immagine di quelle bambine che l'hanno resa famosa.