David Duchovny svela: "Io e Gillian Anderson non ci parlavamo fuori dal set di X-Files"

Pubblicazione: 12 novembre alle 18:56

Il rapporto decennale che lega David Duchovny e Gillian Anderson non è solo professionale, ma anche personale. I due infatti sono amici di lunga data, tuttavia secondo quanto rivelato da Duchovny durante il suo podcast Fail Better, in cui è stato affiancato proprio dalla Anderson, c'è stato un periodo in cui i non si sono quasi parlati fuori dal set.

"Per molto tempo, mentre lavoravamo alla serie, non ci siamo presi nemmeno in considerazione l'un l'altra fuori dal set", ha spiegato l'attore. "C’era molta tensione tra noi, cosa che, apparentemente, non influiva sul lavoro, perché siamo entrambi completamente pazzi, immagino. Riuscivamo semplicemente ad andare là fuori e fare quello che dovevamo fare!"

Anderson ha concordato, notando che lei e Duchovny non si parlavano “per settimane” fuori dal set, nonostante l'intensa relazione tra Fox Mulder e Dana Scully nella serie. "È assurdo che siamo riusciti a mostrare sullo schermo così tanti sentimenti, emozioni, attrazione e tutto quel genere di cose", ha detto.

Secondo Duchovny tra i due è scattata una "connessione immediata" quando sono stati scelti per la serie creata da Chris Carter: "Quando ci siamo trovati a leggere insieme il copione sulle scale prima di entrare all’audizione, abbiamo capito subito di poter lavorare insieme", ha detto. "C'è stata una connessione immediata attraverso il lavoro che potevamo fare, e quella è durata per molto, molto tempo". Tuttavia, dopo un po' i due si sono allontanati: "Ci conosciamo molto bene eppure, in qualche modo strano, non ci conosciamo nemmeno", ha aggiunto. “Quando condividi un’esperienza seminale nella tua vita — come l'enorme successo della serie — solo noi sappiamo cosa significhi esserne al centro”. Duchovny ha suggerito che tenere le distanze possa essere stata una scelta intelligente: "Perché, sai, in questo modo ci stavamo risparmiando. Non lo so," ha detto. "Ma avrei potuto comportarmi meglio, capisci? E come sai, abbiamo attraversato un processo che ci ha fatto impazzire. Siamo passati da — voglio dire... io ero piuttosto inesperto. Tu eri davvero inesperta. E all'improvviso… È diventato un fenomeno globale, prima che ci fosse Internet. E noi ci affannavamo, cercando di capire chi fossimo".

Ricordiamo che la serie è andata in onda dal 1993 al 2002. Duchovny lasciò alla settima stagione e Scully fu affiancata da Robert Patrick. Mulder tornò all’inizio della nona stagione. La serie è stata rilanciata poi con due stagioni nel 2016 e nel 2018, con Anderson e Duchovny nuovamente nei panni degli iconici agenti dell'FBI.