Gillian Anderson confessa: "Solo dopo anni ho capito il successo di The X-Files"

Nonostante X-Files sia stata la serie che ha reso Gillian Anderson una star internazionale, ci sono voluti anni prima che l'attrice si rendesse conto della sua grandezza.

Quando fai una cosa come questa, sei circondata da gente che ti dice solo: 'Oh mio Dio. Che serie. Oh mio Dio. È la cosa più incredibile!' E tu non ne puoi più! Non vuoi sentirne parlare! E poi, improvvisamente, ho capito di cosa stavano parlando, tipo... cinque anni dopo la fine della serie! A quel punto mi sono detta: 'Sì. In effetti era piuttosto figo. Ero in uno show davvero bello.'