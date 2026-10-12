Davide Iacopini in condizioni critiche, operato di nuovo: “Si è aggravato all’improvviso"
Davide Iacopini, attore di Suburra, aggredito a Roma e in fin di vita. Sette aggressioni con minicar nera: si indaga sulla pista della sfida social virale.
La notte romana nasconde spesso storie che preferiresti non conoscere. Quella di Davide Iacopini, attore 42enne noto per le sue interpretazioni in Suburra, Diaz e Maschi Veri, è una di quelle che ti gela il sangue. Aggredito senza motivo nella notte del 5 ottobre mentre si spostava in monopattino tra le strade di Monteverde, Iacopini sta ora lottando per la vita in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, dopo un drammatico peggioramento delle sue condizioni.
Ma cosa è successo davvero quella notte tra il 5 e il 6 ottobre? Davide Iacopini stava rientrando a casa in monopattino quando, all'improvviso, una minicar elettrica nera gli si è affiancata. Dall'abitacolo qualcuno ha sferrato un violento calcio, colpendolo alla testa e scaraventandolo sull'asfalto. Un gesto fulmineo, brutale, immotivato. L'attore è crollato a terra privo di sensi, con un grave trauma cranico che ha richiesto un immediato intervento chirurgico. Da quel momento, la sua vita è appesa a un filo.
Quello che inizialmente sembrava un episodio isolato, magari una bravata finita male o un tentativo di rapina, si è rivelato invece parte di qualcosa di molto più inquietante. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e sta indagando su una serie di almeno sette aggressioni analoghe avvenute nelle stesse ore tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Sette assalti con lo stesso modus operandi: una minicar nera che si affianca a persone sole, un calcio violento, la fuga nel buio.
Mentre i medici del San Camillo continuano a monitorare le condizioni dell'attore, colleghi, amici e fan si stringono idealmente attorno alla famiglia, sperando in un miracolo. La carriera di Iacopini, costruita con ruoli intensi e memorabili, sembra ora sospesa in un limbo dove conta solo una cosa: che riapra gli occhi.
Le prossime ore saranno decisive sia dal punto di vista clinico che investigativo. Da un lato, la risposta del corpo di Iacopini al secondo intervento. Dall'altro, la capacità degli inquirenti di dare un volto e un nome a chi ha trasformato le strade di Roma in un teatro di violenza insensata. Una violenza che, se davvero motivata dalla ricerca di like e visualizzazioni, rappresenterebbe l'ennesima deriva di un'era digitale che ha perso ogni bussola morale.