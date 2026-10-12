Davide Iacopini in condizioni critiche, operato di nuovo: “Si è aggravato all’improvviso"

Pubblicazione: 12 ottobre alle 11:06

La notte romana nasconde spesso storie che preferiresti non conoscere. Quella di Davide Iacopini, attore 42enne noto per le sue interpretazioni in Suburra, Diaz e Maschi Veri, è una di quelle che ti gela il sangue. Aggredito senza motivo nella notte del 5 ottobre mentre si spostava in monopattino tra le strade di Monteverde, Iacopini sta ora lottando per la vita in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, dopo un drammatico peggioramento delle sue condizioni.





Davide Iacopini, fonte: Mediaset

sera i medici aneurochirurgico d'urgenza.secondo quanto riportano Repubblica e Il Messaggero, non ha però cambiato il quadro clinico complessivo: l'attore rimane sedato,. Le prime ore dopo questo secondo intervento sono decisive, e chiunque conosca Iacopini o abbia seguito la sua carriera trattiene il fiato.Ma cosa è successo davvero quella notte tra il 5 e il 6 ottobre?, all'improvviso,. Dall'abitacolo qualcuno hae scaraventandolo sull'asfalto. Un gesto fulmineo, brutale, immotivato. L'attore è crollato a terra privo di sensi, conche ha richiesto un immediato intervento chirurgico.

Quello che inizialmente sembrava un episodio isolato, magari una bravata finita male o un tentativo di rapina, si è rivelato invece parte di qualcosa di molto più inquietante. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e sta indagando su una serie di almeno sette aggressioni analoghe avvenute nelle stesse ore tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Sette assalti con lo stesso modus operandi: una minicar nera che si affianca a persone sole, un calcio violento, la fuga nel buio.



