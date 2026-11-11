Davide Iacopini lascia l'ospedale dopo l'aggressione della banda della minicar: come sta e dove si trova ora

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:00

Dopo oltre un mese trascorso in ospedale e due delicati interventi neurochirurgici, arriva finalmente una notizia incoraggiante sulle condizioni di Davide Iacopini, l'attore rimasto gravemente ferito durante un'aggressione attribuita alla cosiddetta banda della minicar a Roma. Nella giornata di martedì 10 novembre 2026, il 42enne ha lasciato l'ospedale San Camillo Forlanini, dove si trovava ricoverato dal 6 ottobre, per essere trasferito in una struttura specializzata nella riabilitazione. Un passo importante nel suo percorso di recupero, anche se le cure non sono ancora terminate.

A comunicare il trasferimento è stata la stessa azienda ospedaliera romana, che ha diffuso una nota ufficiale per aggiornare sulle condizioni dell'attore. Iacopini è stato trasferito alla, dove inizierà una nuova fase del percorso terapeutico dopo le gravi lesioni riportate nell'aggressione dello scorso ottobre. Una notizia che rappresenta un segnale positivo, considerandoe le settimane particolarmente difficili affrontate dall'attore. “Il paziente, ricoverato presso l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici”,

Durante la degenza, Iacopini è stato seguito inizialmente dall'unità Shock e Trauma e successivamente dal reparto di Neurochirurgia, con un'assistenza costante da parte del personale sanitario. Il comunicato chiarisce però che il trasferimento non deve essere interpretato come una guarigione completa. “Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”, ha precisato il San Camillo. Non sono stati comunicati tempi precisi per il recupero, né indicazioni su quando l'attore potrà tornare alla propria quotidianità o riprendere l'attività professionale.

Davide Iacopini in Squadra Antimafia, fonte: Mediaset

Per comprendere la gravità della vicenda bisogna tornare alla sera del 5 ottobre, quando Iacopini si trovava nel quartiere Monteverde di Roma, a bordo del proprio monopattino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'attore sarebbe stato avvicinato da una minicar nera con due giovani a bordo. Uno degli occupanti lo avrebbe colpito, facendogli perdere l'equilibrio e provocandone una violenta caduta sull'asfalto. L'impatto alla testa avrebbe causato lesioni particolarmente gravi, rendendo necessario il trasporto in ospedale e il successivo ricovero in terapia intensiva.

Le condizioni dell'attore avevano immediatamente destato grande preoccupazione., infatti, Iacopini era stato sottoposto a due interventi neurochirurgici, ildei quali. L'ospedale aveva comunicato il buon esito dell'operazione, sottolineando tuttavia che il paziente necessitava ancora di un monitoraggio intensivo a causa della gravità delle lesioni riportate. Intanto, le indagini avevano permesso di ricostruire una serie di aggressioni apparentemente prive di un movente specifico,nei quartieri di Monteverde e Testaccio.

La vicenda era stata ribattezzata il caso della banda della minicar, proprio per le modalità con cui sarebbero stati presi di mira alcuni passanti, ciclisti e persone a bordo di monopattini. Al centro dell'inchiesta sono finiti due ragazzi di 16 e 17 anni, individuati grazie alle indagini dei carabinieri e della polizia locale, che avevano analizzato numerose immagini delle telecamere di sorveglianza. Tra gli elementi considerati importanti dagli investigatori figuravano anche alcuni dettagli della minicar, tra cui particolari adesivi e modifiche estetiche che avrebbero contribuito a identificarla. I due minorenni sono stati successivamente ascoltati dagli inquirenti e secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, avrebbero ammesso il coinvolgimento in alcune aggressioni, pur fornendo versioni differenti su determinati aspetti della dinamica.

A poco più di un mese dal ricovero, Davide Iacopini lascia l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dopo essere stato trasportato in condizioni gravissime a seguito dell'aggressione subita il 5 ottobre da parte della cosiddetta "banda della minicar" https://t.co/T8pcaYNowy https://t.co/MzMVfKZHfg — Sky tg24 (@SkyTG24) November 10, 2026

Uno dei ragazzi, in particolare, avrebbe contestato la ricostruzione secondo cui Iacopini sarebbe stato colpito con un calcio, sostenendo invece di avergli tolto una mano dal manubrio del monopattino, provocandone la caduta. La Procura per i minorenni di Roma procede per le ipotesi di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Si tratta di accuse ancora oggetto di accertamento e non di responsabilità definitivamente stabilite. L'aggressione all'attore rappresenta uno degli episodi più gravi al centro dell'inchiesta, soprattutto per le conseguenze fisiche riportate dalla vittima. Davide Iacopini, nato a Genova nel 1984, è un volto conosciuto del cinema e della televisione italiana.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a produzioni come, lavorando anche in diverse serie televisive. Tra, la fiction di Rai 1 con Miriam Dalmazio, nella quale ha interpretato uno dei personaggi della storia. Una carriera che ha dovuto interrompere improvvisamente a causa dell'aggressione, affrontando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista sanitario. Adesso, dopo settimane di ricovero,segna l'inizio di una nuova fase, nella quale l'obiettivo sarà proseguire il recupero attraverso un percorso riabilitativo e controlli specialistici.

La notizia rappresenta un aggiornamento incoraggiante rispetto alle prime settimane successive all'aggressione, quando le condizioni dell'attore erano state descritte come estremamente gravi. Resta tuttavia necessaria la prudenza: il comunicato dell'ospedale conferma un miglioramento clinico, ma non permette ancora di stabilire quali saranno i tempi e gli esiti del recupero. Per Davide Iacopini comincia dunque un nuovo capitolo, lontano dall'emergenza delle prime settimane ma ancora caratterizzato dalla necessità di cure e assistenza. Dopo oltre un mese e due operazioni alla testa, il fatto di aver potuto lasciare il San Camillo rappresenta un primo, importante passo verso la ripresa.