Davide Iacopini parla per la prima volta dopo l'aggressione della minicar: “Non mi ricordo niente”

Pubblicazione: 12 novembre alle 08:30

Dopo settimane trascorse tra la vita e la morte, Davide Iacopini è tornato a parlare. L'attore italiano, conosciuto per aver recitato in Suburra, Diaz e nella serie Netflix Maschi veri, ha finalmente lasciato l'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un'aggressione avvenuta lo scorso 5 ottobre. Un passo importante verso la guarigione, accompagnato però da una rivelazione che racconta quanto sia stata drammatica quella notte: Iacopini non ricorda assolutamente nulla di ciò che gli è accaduto e ha scoperto soltanto dopo il risveglio di essere rimasto coinvolto in un incidente.

, il quarantaduenne ha raccontato le sue prime sensazioni in un breve colloquio con Il Messaggero, pronunciando parole che restituiscono tutta la difficoltà del percorso affrontato. “Ma lo sa che non mi ricordo niente? Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo”,, riferendosi alla notte in cui è stato scaraventato dal monopattino mentre attraversava il. Un vuoto di memoria che riguarda proprio gli istanti dell'aggressione e le sue conseguenze immediate.

Iacopini non conserva alcun ricordo della minicar che lo avrebbe affiancato, della violenta caduta o dell'impatto contro un'automobile parcheggiata lungo la strada. Eppure, quella notte ha rischiato di costargli la vita. Era il 5 ottobre 2026 quando Davide Iacopini, dopo aver trascorso la serata con alcuni colleghi, stava tornando a casa a bordo del proprio monopattino elettrico. Intorno alle 23, mentre percorreva via Anton Giulio Barrili, nel quartiere Monteverde, sarebbe stato raggiunto da una minicar nera con due ragazzi a bordo.

Davide Iacopini, fonte: YouTube

Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno degli occupanti del veicolo si sarebbe sporto dal finestrino, colpendo l'attore e interferendo con il manubrio del monopattino. Iacopini avrebbe perso immediatamente l'equilibrio, finendo prima contro una Mini Cooper parcheggiata e successivamente sull'asfalto. L'impatto gli ha provocato un gravissimo trauma cranico, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. A chiamare aiuto sarebbero stati alcuni giovani automobilisti che, passando nella zona, avevano notato l'uomo a terra. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, l'attore è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva Shock e Trauma, dove i medici hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata.

Nel corso del ricovero, Iacopini è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici alla testa, mentre le sue condizioni hanno richiesto un lungo periodo di assistenza intensiva. Soltanto alla fine di ottobre,, è arrivato il primo significativo miglioramento. L'attore ha ripreso conoscenza e ha iniziato nuovamente a comunicare, permettendo ai medici di trasferirlo dalla terapia intensiva al reparto di Neurochirurgia. Un risultato importante, che ha rappresentato l'inizio di una nuova fase del suo percorso clinico.

Martedì 10 novembre, dopo oltre un mese trascorso al San Camillo, Davide Iacopini ha finalmente lasciato l'ospedale, venendo trasferito all'IRCCS Santa Lucia di Roma, una struttura specializzata nella riabilitazione. Il miglioramento delle sue condizioni ha consentito di interrompere il ricovero ospedaliero, ma questo non significa che il percorso verso la guarigione sia concluso. Attraverso una comunicazione ufficiale, il San Camillo ha infatti spiegato che l'attore dovrà affrontare un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico, necessario per proseguire il recupero dopo i gravi traumi subiti.

🔵#Roma "Non ricordo nulla", dice a Il Messaggero Davide #Iacopini. L'attore ha lasciato l'ospedale, dopo 1 mese di ricovero e 2 interventi alla testa, per un centro riabilitativo. Indagati per tentato omicidio i 2 minorenni della minicar dalla quale fu spinto: era in monopattino https://t.co/hCTfR5uEUU — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026

Nel frattempo, chi ha avuto modo di incontrarlo racconta di un uomo nuovamente presente e capace di interagire con le persone che lo circondano. Nonostante le difficoltà, Iacopini ha ripreso a sorridere e a riconoscere alcuni ricordi legati alla propria carriera. Durante il colloquio con Il Messaggero, avrebbe anche ricordato il nome di un regista con il quale aveva lavorato in passato, chiedendo che gli venissero portati i suoi saluti. Piccoli segnali incoraggianti, soprattutto considerando la gravità delle condizioni iniziali. Ma mentre l'attore affronta il percorso di riabilitazione, proseguono le indagini sulla cosiddetta banda della minicar, il gruppo di giovani sospettato di aver preso di mira diversi passanti nelle strade della Capitale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione a Iacopini non sarebbe stata un episodio isolato. Tra il 4 e il 5 ottobre, infatti, altre cinque persone sarebbero state vittime di, con aggressioni compiute da individui a bordo di una piccola automobile. A permettere alle forze dell'ordine di individuare il veicolo sarebbe stato un dettaglio particolarmente riconoscibile: un adesivo raffigurante un cobra rosso applicato. Proprio questo elemento, insieme alle testimonianze raccolte durante le indagini, ha contribuito a indirizzare gli accertamenti verso due adolescenti di 16 e 17 anni.

I ragazzi, ritenuti rispettivamente il conducente e il passeggero della vettura, sono attualmente indagati per tentato omicidio e altri reati legati alle aggressioni contestate. Le loro eventuali responsabilità dovranno naturalmente essere accertate nelle sedi giudiziarie, mentre gli investigatori continuano a ricostruire la dinamica degli episodi. Intanto per Davide Iacopini la priorità rimane il recupero della salute e il ritorno alla normalità. L'attore, che nel corso della carriera ha preso parte a produzioni cinematografiche e televisive di grande popolarità, si trova adesso ad affrontare una sfida completamente diversa da quelle vissute davanti alla macchina da presa. Il fatto di essere tornato a parlare e di aver potuto lasciare il San Camillo rappresenta un progresso significativo, soprattutto dopo le settimane di terapia intensiva e i delicati interventi chirurgici.

Resta tuttavia impossibile stabilire quanto tempo sarà necessario per completare il percorso di riabilitazione e quali saranno i tempi di un eventuale ritorno al lavoro. A colpire maggiormente, nelle sue prime dichiarazioni, è proprio l'assenza di qualsiasi ricordo dell'accaduto. Una notte che ha cambiato improvvisamente la sua vita e che oggi Iacopini può ricostruire soltanto attraverso i racconti delle persone che lo hanno soccorso e degli investigatori. Dopo 23 giorni senza conoscenza, due operazioni e oltre un mese di ricovero, l'attore ha finalmente iniziato una nuova fase del suo recupero. Un risultato che lascia spazio alla speranza, mentre proseguono sia le cure sia gli accertamenti giudiziari su quanto accaduto quella notte a Monteverde.