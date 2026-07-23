Days of Thunder 2 con Tom Cruise compie un passo decisivo: Paramount ha scelto il regista

Pubblicazione: 23 luglio alle 08:15

Paramount ha finalmente deciso di premere sull'acceleratore e dare il via libera al sequel di Days of Thunder, il film del 1990 che vedeva Tom Cruise nei panni del pilota NASCAR Cole Trickle. A distanza di oltre tre decenni dall'originale, lo studio ha affidato le chiavi del progetto a Jonathan Levine, regista poliedrico che sta raccogliendo consensi entusiastici con il suo ultimo lavoro, Mr. Irrelevant.

La notizia arriva mentre le trattative con Levine sono ancora in fase di definizione, ma la scelta rappresenta. Il suo film sportivo con protagonista, destinato a una distribuzione di prestigio il giorno di Natale, ha registrato risultati straordinari durante i, con punteggi che hanno toccato vette raramente raggiunte. Un successo che ha evidentemente convinto lo studio ad affidargli un progetto ambizioso come

Days of Thunder rappresentava all'epoca una reunion tra Cruise e il regista Tony Scott, dopo il trionfo di Top Gun. Sebbene non abbia raggiunto le vette commerciali del cult sull'aviazione militare, il film si è guadagnato un posto speciale nella memoria collettiva degli appassionati di cinema d'azione anni Novanta. La storia di Cole Trickle, pilota spericolato che vive la vita in corsia di sorsorpasso tra incidenti spettacolari, amori travolgenti e vittorie alla Daytona 500, aveva trovato un equilibrio perfetto tra adrenalina pura e dramma umano. Il cast stellare includeva Robert Duvall nel ruolo del capo meccanico, Nicole Kidman come dottoressa che conquista il cuore del protagonista, oltre a Cary Elwes e Randy Quaid in ruoli memorabili.

A “Days of Thunder” sequel is in the works at Paramount:



• Jonathan Levine is in negotiations to direct, with Tom Cruise to reprise his role as Cole Tricker



• Cruise will produce the film alongside Jerry Bruckheimerhttps://t.co/jCXpzM6nxF pic.twitter.com/R9rNLNyPTb — Variety (@Variety) July 22, 2026

I dettagli della nuova storia rimangono per ora segreti, custoditi gelosamente dalla produzione, con la sceneggiatura che porta la firma di Will Staples, autore che ha già dimostrato di sapersi muovere nel territorio dell'azione ad alta tensione. Il suo curriculum include la scrittura di videogiochi blockbuster come Call of Duty: Modern Warfare 3, oltre alla co-sceneggiatura di Without Remorse, il thriller d'azione con Michael B. Jordan per Amazon Studios. Una scelta che lascia intuire un approccio contemporaneo al materiale originale, capace di bilanciare nostalgia e modernità.

torna non solo come protagonista ma anche come produttore del sequel, affiancato da, uno dei produttori dell'originale e partner storico dell'attore in diverse produzioni di successo. Secondo fonti vicine al progetto,dovrebbe rappresentare la, posizionandosi strategicamente nella carriera di una star che continua a ridefinire i confini del cinema d'azione anche oltre i sessant'anni.

La scelta di Jonathan Levine come regista rappresenta forse l'elemento più intrigante dell'intera operazione. Pochi filmmaker a Hollywood possono vantare una filmografia così variegata e imprevedibile: Levine ha iniziato con l'horror slasher All the Boys Love Mandy Lane, per poi passare al dramma indie The Wackness, premiato al Sundance. Ha affrontato il tema del cancro con sensibilità e ironia in 50/50, trasformato gli zombie in una storia d'amore con Warm Bodies, e dimostrato di sapersi muovere nella commedia con le collaborazioni con Seth Rogen in The Night Before e Long Shot, quest'ultimo con Charlize Theron.

Days of Thunder, fonte: Paramount

Più recentemente, Levine ha esplorato il territorio delle produzioni televisive di prestigio, dirigendo episodi di Nine Perfect Strangers per Hulu, il drama creato da David E. Kelley che vede tra i protagonisti proprio Nicole Kidman. Un cerchio che si chiude in modo suggestivo, considerando il legame della Kidman con il film originale. La capacità di Levine di navigare tra generi così diversi, mantenendo sempre un'identità autoriale riconoscibile e un'attenzione particolare ai personaggi, lo rende una scelta non convenzionale ma potenzialmente vincente per riportare Cole Trickle sullo schermo.

Se Mr. Irrelevant dovesse confermare in sala le premesse dei test screening, Paramount potrebbe ritrovarsi con uno dei registi più richiesti di Hollywood al comando di un franchise che combina nostalgia generazionale e potenziale commerciale. Il mondo delle corse automobilistiche è cambiato radicalmente dal 1990. La NASCAR ha evoluto regolamenti, tecnologie e dinamiche competitive. Il pubblico stesso si è trasformato, abituato a effetti visivi sempre più spettacolari e narrazioni più complesse. Sarà interessante scoprire come Staples e Levine affronteranno questa sfida, bilanciando il rispetto per l'originale con la necessità di parlare a una nuova generazione di spettatori.

Cruise, dal canto suo, ha dimostrato con la saga di Mission: Impossible e con Top Gun: Maverick di saper riportare in vita franchise dormienti o di estendere serie apparentemente concluse, trasformandole in eventi cinematografici globali. La formula vincente sembra risiedere nel rispetto della mitologia originale combinato con stunt pratici mozzafiato e una genuina passione per il mestiere del cinema.

Days of Thunder, fonte: Paramount

Days of Thunder 2 si inserisce in un momento particolare per Paramount, che sta cercando di ricostruire un catalogo di franchise solidi dopo anni turbolenti. Il successo di Top Gun: Maverick ha dimostrato che il pubblico è affamato di sequel nostalgici realizzati con intelligenza e rispetto per il materiale di partenza. La scommessa su Levine rappresenta un approccio meno scontato rispetto all'ingaggio di un regista specializzato in action puro, ma potrebbe rivelarsi la mossa vincente per dare al progetto profondità emotiva oltre all'adrenalina delle gare.

La produzione dovrebbe partire nei prossimi mesi, anche se una data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata. Nel frattempo, tutti gli occhi saranno puntati su Mr. Irrelevant e sulla sua performance al botteghino natalizio, un test cruciale che potrebbe consolidare ulteriormente la reputazione di Levine e alimentare l'attesa per il suo ritorno nel mondo delle corse insieme a Tom Cruise. Nel frattempo, l'attore è stato anche tra i primi spettatori illustri di Odissea di Christopher Nolan, un film che ha pubblicamente elogiato e che continua a dominare il box office.