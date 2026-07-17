Tom Cruise ha visto Odissea: la sua reazione al nuovo film di Christopher Nolan dice davvero tutto

Pubblicazione: 17 luglio alle 08:30

Tom Cruise non è tipo da mezze misure, nemmeno quando si tratta di celebrare il cinema altrui. Giovedì sera, dopo aver assistito a una proiezione in anteprima di Odissea, il kolossal epico di Christopher Nolan approdato in queste ore nelle sale cinematografiche italiane, la star di Mission: Impossible ha voluto condividere il suo entusiasmo con il mondo intero. E lo ha fatto con un post sui social che sa tanto di benedizione quanto di dichiarazione d'amore per la settima arte.

"Wow! A Chris, Emma e a tutto il vostro brillante cast e troupe. Grazie per una notte straordinaria in una sala cinematografica. Non vedo l'ora di rivederlo", ha scritto, accompagnando le parole con una foto che lo ritrae, biglietto in mano, sorriso stampato sul volto. Un'immagine semplice,, eppure carica di significato quando a postarla è uno degli ultimi baluardi del cinema come esperienza collettiva e immersiva.

Odissea rappresenta l'adattamento dell'epica di Omero firmato da Nolan, con Matt Damon nei panni del re greco Odisseo, impegnato nel suo tormentato viaggio di ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia. Ad attenderlo, la moglie Penelope interpretata da Anne Hathaway e il figlio Telemaco a cui presta il volto Tom Holland. Il cast è un firmamento di stelle: Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Elliot Page, Travis Scott, Charlize Theron. Un ensemble che promette di ridefinire cosa significhi cinema spettacolare.

Wow! To Chris, Emma, and ALL of your brilliant cast and crew. Thank you for an amazing night in a movie theater. I can’t wait to see it again! pic.twitter.com/e4GgJP8p6A — Tom Cruise (@TomCruise) July 16, 2026

Al momento della pubblicazione, il film vanta un punteggio del 96 percento su Rotten Tomatoes, una percentuale che parla da sola sulla qualità dell'operazione. Ma ciò che rende Odissea davvero storico non è solo la messa in scena o il cast stellare: è la tecnica. Nolan ha girato l'intero film utilizzando esclusivamente telecamere Imax 70mm, una prima assoluta per un lungometraggio. Questo significa che ogni singolo fotogramma è pensato per sfruttare al massimo la tecnologia Imax, trasformando la visione in sala in un'esperienza sensoriale totalizzante, impossibile da replicare su qualsiasi schermo domestico.

"Hai salvato il culo a Hollywood, e potresti aver salvato la distribuzione teatrale. Sul serio, Maverick potrebbe aver salvato l'intera industria cinematografica". - Steven Spielberg

Odissea, fonte: Universal Pictures

Ed è proprio qui che si incrociano, visto che i due, pur non avendo mai collaborato direttamente, sono da anni i più agguerriti sostenitori della fruizione teatrale del cinema. Entrambi credono che la sala buia non sia un retaggio del passato. Cruise lo ha dimostrato nei fatti quando, durante la pandemia, ha ritardato più volte l'uscita dipur di garantire al pubblico l'esperienza sul grande schermo. La scommessa ha pagato: il sequel ha incassato quasi, tanto da spingere Steven Spielberg a dirgli nel 2023:

Comunque non è la prima volta che Cruise si fa ambasciatore del lavoro altrui. Ha promosso pubblicamente film come Tenet e Oppenheimer dello stesso Nolan, ma anche Sinners, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Twisters, F1: The Movie, The Running Man e Disclosure Day. Una generosità rara nel mondo delle megastar, dove spesso l'ego prevale sulla passione condivisa.

Comunque mentre celebra il trionfo di Nolan, Cruise si prepara al lancio del suo prossimo progetto, Digger. Il trailer, uscito nei giorni scorsi, ha sorpreso il pubblico mostrando l'attore irriconoscibile sotto strati di trucco prostetico. Diretto da Alejandro G. Iñárritu, il film Warner Bros. arriverà nelle sale il 2 ottobre, confermando che Cruise non ha alcuna intenzione di rallentare. A sessant'anni suonati, continua a rischiare, a trasformarsi, a inseguire visioni cinematografiche ambiziose.