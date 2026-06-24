DC Studios, David Ellison ha già incontrato James Gunn: arriva un segnale importante per il futuro del DCU

Pubblicazione: 24 giugno alle 10:00

La megafusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance, annunciata con un accordo da 111 miliardi di dollari, ha scosso Hollywood come pochi eventi negli ultimi anni. Al centro delle speculazioni, immediatamente dopo l'annuncio, c'era una domanda che bruciava nella mente di milioni di appassionati: quale sarà il destino di James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios? La risposta, almeno parziale, è arrivata sul tappeto blu della premiere newyorkese di Supergirl, dove il produttore esecutivo Lars P. Winther ha rivelato un dettaglio cruciale: David Ellison, il nuovo chairman e CEO di Paramount Skydance, ha già incontrato i due co-presidenti DC.

Non si è trattato di una semplice videochiamata di cortesia. Ellison si è presentato di persona ai, il quartier generale operativo dove James Gunn sta attualmente dirigendo, ilprevisto per il 2027. "È venuto a Trilith, dove giriamo tutti i film diretti da James," ha spiegato Winther ai microfoni di The Hollywood Reporter. "È venuto ad Atlanta, gli abbiamo mostrato tutto, e stiamo avendo discussioni con lui."

Il tono delle dichiarazioni è piuttosto positivo e secondo Winther, Ellison sarebbe "piuttosto aperto a quello che stiamo facendo". Una frase diplomatica, accompagnata da dettagli che dipingono un quadro rassicurante per i fan del DC Universe. La slate annunciata nel 2023, che comprendeva dieci titoli tra film e serie TV, continua ad anatre avanti nel processo produttivo. Clayface è già in post-produzione, la serie Lanterns è avviata, e il tanto atteso The Brave and the Bold (Batman 2) ha iniziato le riprese a Londra appena una settimana e mezza prima della premiere di Supergirl.

David Ellison has met with James Gunn and Peter Safran ahead of the WB/Paramount merger.



“He’s pretty open to what we’re doing… he’s a big fan, he’s been great with us. He’s giving us kind of what we want.”



(Source: https://t.co/7gTzqfvudT) pic.twitter.com/ulZYxe3ZUS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 23, 2026

"Su queste cose, il treno è già partito dalla stazione. Quindi siamo a posto," ha dichiarato Winther con una certa sicurezza, rassicurando gli stakeholder, i fan e probabilmente anche i vertici della nuova megacorporazione. L'impressione è che Ellison, pur mantenendo il controllo strategico, non abbia intenzione di smantellare un progetto che, dopo il successo di Superman nel 2025, ha dimostrato di poter funzionare sia lato commerciale che critico.

"È un grande fan, è stato fantastico con noi. Ci sta dando più o meno quello che vogliamo. Finora, tutto bene". - Lars P. Winther

Secondoha visitato personalmente i, dove ha incontrato James Gunn e Peter Safran, per conoscere da vicino il futuro del. Il CEO di Paramount Skydance avrebbe ricevuto una panoramica della roadmap creativa e, stando alle parole del produttore, si sarebbe mostrato pienamente favorevole ai piani dei DC Studios:

Per Gunn e Safran, però, la vera prova arriverà dal botteghino, visto che dopo il successo di Superman, toccherà a Supergirl dimostrare che il nuovo DC Universe può continuare a crescere con personaggi meno conosciuti ma fondamentali per la visione a lungo termine dello studio. Il film con Milly Alcock, ispirato alla graphic novel Woman of Tomorrow e che pare aver già conquistato la critica nelle prime reazioni, espanderà infatti il lato cosmico dell'universo DC e getterà le basi per i prossimi capitoli della saga.