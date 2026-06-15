DCU, Peter Safran si lascia sfuggire una rivelazione su un nuovo antagonista: i fan hanno un motivo per sorridere

Pubblicazione: 15 giugno alle 19:52

L'universo DC continua la sua espansione sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, e stavolta lo fa con una rivelazione che sa di backstage. Durante un'intervista che doveva concentrarsi sul futuro della Justice League, il co-CEO dei DC Studios Peter Safran ha lasciato sfuggire un'informazione bomba: la serie dedicata a Jimmy Olsen e Gorilla Grodd non solo è confermata, ma entrerà in produzione già quest'anno.

E non su una piattaforma qualsiasi, ma direttamente su. "Probabilmente non avrei dovuto dirlo", ha ammessocon un misto di imbarazzo e consapevolezza, dopo aver menzionato il progetto durante la conversazione con GoodNerd23. Una gaffe che ha fatto la felicità dei fan e confermato quello che circolava come voce di corridoio: lo spinoff nato dal successo del film, con budget da grande produzione.

Il personaggio di Jimmy Olsen, interpretato da Skyler Gisondo nel film del 2025 con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio, aveva colpito pubblico e critica per la sua caratterizzazione e per il potenziale narrativo lasciato inespresso. Il fotografo della Daily Planet, storicamente relegato a ruolo di spalla comica, trova finalmente uno spazio proprio. E lo fa in una serie che lo metterà faccia a faccia con uno dei villain più iconici e visivamente impressionanti dell'universo DC: Gorilla Grodd.

David Corenswet in Superman, fonte: HBO

Per chi non lo conoscesse, non si tratta di un semplice primate gigante, bensì di un gorilla dotato di intelligenza superiore e poteri telepatici, capace di controllare le menti e pianificare crimini con una raffinatezza che farebbe impallidire molti criminali umani. Originario di Gorilla City, una metropoli nascosta abitata da scimmie evolute, Grodd rappresenta una minaccia seria anche per Superman e Flash. Vederlo come antagonista principale di una serie dedicata a Jimmy Olsen solleva interrogativi intriganti: come può un giornalista, per quanto coraggioso, fronteggiare una simile potenza?

Comunque precisiamo che durante l'intervista,stava in realtà rispondendo a domande sulla Justice League e sul futuro prossimo del DCU. Il dirigente ha infatti elencato i progetti già annunciati:, il film su Clayface previsto per l'autunno, Man of Tomorrow, The Batman - Part II di Matt Reeves e The Brave and the Bold che introdurrà ufficialmente Batman nell'universo condiviso di Gunn.

In mezzo a questa lista, quasi come fosse un dettaglio, è scivolata la conferma delle riprese imminenti dello show su Gorilla Grodd. Ed è la prima volta che il progetto viene ufficialmente collegato a HBO e che viene fornita una finestra temporale precisa. Fino a questo momento si parlava di uno spinoff in sviluppo, senza certezze su formato, piattaforma o tempistiche, ma adesso sappiamo che le telecamere si accenderanno entro il 2026, probabilmente in estate o autunno considerando i tempi di pre-produzione necessari per un personaggio complesso come Grodd, che richiederà CGI di alto livello o motion capture avanzato.

Peter Safran confirms the Jimmy Olsen/Gorilla Grodd show and talks about the future of the DCU, including Justice League pic.twitter.com/9QJSFZQy3E — Superman Saga News (@SuperSagaNews) June 15, 2026

Al di là della curiosità per Gorilla Grodd, la notizia conferma soprattutto la direzione intrapresa da James Gunn e Peter Safran. Invece di correre subito verso la Justice League, i DC Studios stanno costruendo il loro universo un progetto alla volta, dando spazio anche a personaggi che in passato sarebbero rimasti sullo sfondo. Jimmy Olsen è forse l'esempio più evidente di questa filosofia: un comprimario storico che si ritrova improvvisamente al centro della scena.

Resta ora da capire chi accompagnerà David Corenswet nello spinoff, quale sarà il tono della serie e soprattutto come verrà portato in vita un personaggio complesso come Gorilla Grodd. Ma una cosa è certa: se fino a pochi giorni fa questo progetto sembrava poco più di una voce di corridoio, oggi è diventato uno dei tasselli più intriganti del futuro del DCU. Dopo il successo di Superman e in attesa di rivedere l'Uomo d'Acciaio affrontare Brainiac nel già annunciato Man of Tomorrow, i fan possono ora guardare con interesse anche a questa nuova serie HBO, destinata ad ampliare ulteriormente l'universo condiviso costruito da James Gunn e Peter Safran.