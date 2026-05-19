Brainiac come Shakespeare: la folle idea del nuovo villain di Superman spiazza il pubblico

Pubblicazione: 19 maggio alle 07:35

Il DC Universe di James Gunn si arricchisce di un nuovo volto europeo destinato a incarnare uno dei villain più iconici dell'universo di Superman. Lars Eidinger, attore tedesco celebrato per le sue intense performance drammatiche e teatrali basate sulle opere di Shakespeare (e non solo), vestirà i panni di Brainiac in Man of Tomorrow, il quarto capitolo del rinnovato franchise DC. Una scelta che, sulla carta, potrebbe sembrare insolita per chi conosce principalmente il suo lavoro nei film d'autore e sui palcoscenici tedeschi. Ma come è arrivato un interprete di questa caratura a confrontarsi con un blockbuster supereroico?

In una recente intervista con The Hollywood Reporter,ha sollevato il velo sul suo ingresso nel DCU, rivelando dettagli sul processo che lo ha portato a incarnare. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'attore ha spiegato che il passaggio dal dramma psicologico al cinema dei supereroi si è rivelato sorprendentemente naturale. Non un salto nel vuoto, ma piuttosto un'evoluzione del suo percorso artistico, facilitata dalla visione autoriale di

Man of Tomorrow rappresenta un momento cruciale per il rilancio del marchio DC al cinema. Scritto e diretto dallo stesso Gunn, il film vede David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman e Nicholas Hoult come Lex Luthor, in una narrazione che costringerà i due acerrimi rivali a mettere da parte le loro divergenze per fronteggiare una minaccia più grande. Proprio qui entra in scena Brainiac, il collezionista di mondi interpretato da Eidinger, antagonista capace di mettere in pericolo non solo Metropolis ma l'intero pianeta Terra.

In our worldwide search for Brainiac in Man of Tomorrow, Lars Eidinger rose to the top. Welcome to the DCU, Lars. pic.twitter.com/atkWZpG1CT — James Gunn (@JamesGunn) December 20, 2025

Il cast si presenta stellare e variegato: Rachel Brosnahan porta sul grande schermo Lois Lane, mentre Skyler Gisondo interpreta Jimmy Olsen. A questi si aggiungono Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Frank Grillo come Rick Flag Sr., María Gabriela de Faría in quelli di The Engineer e Sara Sampaio che sarà Eve Teschmacher. Un ensemble che promette di bilanciare action spettacolare e profondità caratteriale, proprio nella tradizione dei migliori lavori di Gunn.

Cosa ha attrattoverso? Secondo le sue parole,e launa forma diversa di recitazione fisica e vocale. Difattinon è un semplice cattivo monodimensionale: è un essere dotato di, mosso da logiche incomprensibili per gli umani, un collezionista ossessivo che riduce intere civiltà a miniature da catalogare. Un personaggio che, capace di comunicare freddezza aliena senza perdere quel nucleo di motivazione riconoscibile che rende

La scelta di Gunn di affidarsi a un attore del calibro di Eidinger conferma l'approccio distintivo del regista alla costruzione del DCU. Già con i Guardiani della Galassia in casa Marvel e con The Suicide Squad per DC, Gunn ha dimostrato una particolare abilità nel bilanciare spettacolo visivo e autenticità emotiva, spesso pescando da un bacino di talenti internazionali e teatrali per dare corpo e anima ai suoi personaggi, anche quelli più fantastici.

Superman, fonte: Warner Bros.

Ad ogni modo, ricordiamo che la produzione di Man of Tomorrow procede secondo i piani, con un'uscita nelle sale prevista che catalizza già da mesi l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Per Lars Eidinger, questo rappresenta un punto di svolta nella carriera internazionale, visto che dopo aver conquistato critica e pubblico in Europa con ruoli complessi e sfaccettati, si prepara a confrontarsi con un palcoscenico globale e con le dinamiche peculiari del cinema blockbuster.

La sua capacità di portare intensità emotiva e intelligenza interpretativa in un contesto così diverso dal suo habitat naturale sarà uno degli aspetti più interessanti da osservare quando il film arriverà finalmente nelle sale. Nel frattempo il pubblico, rimasto spiazzato da questa scelta di James Gunn, non vede l'ora di vedere quale sarà l'effettivo apporto di Eidinger al film.