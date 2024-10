Deadpool & Wolverine: la Marvel annuncia quando sarà disponibile in streaming su Disney+

Pubblicazione: 30 ottobre alle 08:01

Non manca molto all'uscita di Deadpool & Wolverine, il cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, su Disney plus.

I Marvel Studios hanno infatti annunciato che il film sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo

Si tratterà del penultimo titolo Marvel in arrivo sulla piattaforma nel 2024, visto che come annunciato alcune ore fa, il 22 dicembre toccherà alla terza stagione di What if....