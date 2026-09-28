Dennis Quaid su Prime Video, nel nuovo film sugli alieni che preferisce la fisica al divertimento
Questo film sci-fi sul primo contatto alieno con Isabelle Fuhrman e David Thewlis ha troppa scienza, ma poca emozione.
Il primo contatto con una civiltà aliena intelligente: un tema che fa battere il cuore a ogni appassionato di fantascienza, una promessa narrativa che evoca meraviglia, terrore, stupore. Eppure Signal One - Primo contatto, il nuovo film scritto e diretto da Jonathan Sobol disponibile su Prime Video, riesce nell'impresa di trasformare questa premessa elettrizzante in un esercizio di astrofisica applicata dove gli scienziati passano più tempo a spiegarsi formule che a emozionare il pubblico. Non siamo soli nell'universo, certo. Ma dopo Signal One, il dubbio è un altro: ne valeva davvero la pena raccontarlo così? La trama parte con una base solida. Isabelle Fuhrman interpreta la dottoressa Annika Cask, giovane scienziata informatica già celebre per aver catturato la prima fotografia della materia oscura. Un curriculum da genio precoce che nasconde, naturalmente, un trauma infantile: la morte della sorella, ferita esistenziale che alimenta la sua determinazione e il suo senso della fragilità della vita.
Ed è qui che Thewlis salva almeno parzialmente la visione. Il suo Perry Glassner vomita invettive contro l'umanità con una lucidità feroce. Dialoghi taglienti che iniettano adrenalina in un copione altrimenti soffocato da conversazioni tecniche. Perché il vero problema di Signal One non sta nella mancanza di idee, ma nell'eccesso di spiegazioni. Troppe scene vedono scienziati parlare di astrofisica ad altri scienziati, mentre dati luminosi danzano sugli schermi e il pubblico annaspa tra concetti quantistici e riferimenti cosmologici. Certo, il lavoro di ricerca del regista Jonathan Sobol è evidente e persino ammirevole: ogni battuta scientifica sembra accuratamente documentata. Ma un film non è una conferenza al CERN. L'intrattenimento richiede ritmo, emozione, tensione drammatica. Qui invece si creano zone morte dove la narrazione si arena in spiegazioni che servono più a mostrare i compiti fatti che a coinvolgere lo spettatore.
Il film adotta una soluzione furba per evitare il momento inevitabilmente goffo della rivelazione degli alieni. Una scelta narrativa intelligente, che aggira il rischio di effetti speciali ridicoli o di design poco convincenti. Ma questa scaltrezza strutturale non basta a compensare un'azione che langue, dialoghi che educano più che emozionare, personaggi che restano funzioni della trama piuttosto che individui pulsanti. Signal One arriva in un momento interessante per il sottogenere del primo contatto. Non è solo nell'universo cinematografico: si affianca al Disclosure Day di Steven Spielberg, altra produzione recente che affronta lo stesso tema. Ma mentre la fantascienza può permettersi toni diversi, dal blockbuster adrenalinico al dramma intimista, deve sempre mantenere un contratto fondamentale con il pubblico: farci sognare, spaventare, riflettere. Farci sentire qualcosa.