Dennis Quaid su Prime Video, nel nuovo film sugli alieni che preferisce la fisica al divertimento

Pubblicazione: 28 settembre alle 14:30

Il primo contatto con una civiltà aliena intelligente: un tema che fa battere il cuore a ogni appassionato di fantascienza, una promessa narrativa che evoca meraviglia, terrore, stupore. Eppure Signal One - Primo contatto, il nuovo film scritto e diretto da Jonathan Sobol disponibile su Prime Video, riesce nell'impresa di trasformare questa premessa elettrizzante in un esercizio di astrofisica applicata dove gli scienziati passano più tempo a spiegarsi formule che a emozionare il pubblico. Non siamo soli nell'universo, certo. Ma dopo Signal One, il dubbio è un altro: ne valeva davvero la pena raccontarlo così? La trama parte con una base solida. Isabelle Fuhrman interpreta la dottoressa Annika Cask, giovane scienziata informatica già celebre per aver catturato la prima fotografia della materia oscura. Un curriculum da genio precoce che nasconde, naturalmente, un trauma infantile: la morte della sorella, ferita esistenziale che alimenta la sua determinazione e il suo senso della fragilità della vita.

Viene reclutata da un miliardario della tecnologia interpretato da Dennis Quaid, personaggio dal carisma sbruffone che la vuole per un progetto top secret nella sua isola privata dei Caraibi. Già il setting promette bene: location esotica, denaro illimitato, segreti inconfessabili.. I due vengono arruolati per tenere d'occhio Perry Glassner, scienziato ancora più brillante e decisamente più instabile. David Thewlis porta sullo schermo questo personaggio con la stessa intensità nervosa e rabbiosa che aveva caratterizzato il suo Johnny in Naked di Mike Leigh, solo che questa volta il nichilismo esistenziale passa attraverso un dottorato in fisica quantistica.. Dialoghi taglienti che iniettano adrenalina in un copione altrimenti soffocato da conversazioni tecniche. Perché il vero problema di Signal One non sta nella mancanza di idee, ma nell'eccesso di spiegazioni.. Certo, il lavoro di ricerca del regista Jonathan Sobol è evidente e persino ammirevole: ogni battuta scientifica sembra accuratamente documentata. Ma un film non è una conferenza al CERN. L'intrattenimento richiede ritmo, emozione, tensione drammatica. Qui invece si creano zone morte dove la narrazione si arena in spiegazioni che servono più a mostrare i compiti fatti che a coinvolgere lo spettatore.

Il film adotta una soluzione furba per evitare il momento inevitabilmente goffo della rivelazione degli alieni. Una scelta narrativa intelligente, che aggira il rischio di effetti speciali ridicoli o di design poco convincenti. Ma questa scaltrezza strutturale non basta a compensare un'azione che langue, dialoghi che educano più che emozionare, personaggi che restano funzioni della trama piuttosto che individui pulsanti. Signal One arriva in un momento interessante per il sottogenere del primo contatto. Non è solo nell'universo cinematografico: si affianca al Disclosure Day di Steven Spielberg, altra produzione recente che affronta lo stesso tema. Ma mentre la fantascienza può permettersi toni diversi, dal blockbuster adrenalinico al dramma intimista, deve sempre mantenere un contratto fondamentale con il pubblico: farci sognare, spaventare, riflettere. Farci sentire qualcosa.





La struttura high-concept e low-risk scelta da Sobol tradisce una certa timidezza creativa. C'è l'idea centrale forte, il dispositivo Littlemouth con il suo potenziale narrativo, ci sono attori capaci come Fuhrman, Hutcherson e soprattutto Thewlis, c'è persino la consapevolezza dei limiti del genere.. Il risultato è un film che parla più alla testa che al cuore, più agli appassionati di documentari scientifici che agli amanti della fantascienza. Un'occasione mancata dove l'ambizione intellettuale soffoca l'istinto narrativo. Perché sì, contattare gli alieni sarebbe straordinario. Ma raccontarlo in modo noioso? Quello è imperdonabile.