Denzel Washington elenca i film in cui reciterà prima di ritirarsi

Pubblicazione: 13 novembre alle 12:00

Denzel Washington è uno dei protagonisti dell'ultimo film di Ridley Scott, Il gladiatore 2, in uscita il 14 novembre. L'attore, ora 69enne, non ha però intenzione di proseguire a lungo la sua carriera. Anzi, ha già in programma di ritirarsi dopo aver concluso tutti i progetti in cui è coinvolto o per cui ha già preso accordi.

Racconta Washington:

Non so quanti altri film farò. Probabilmente non molti, ma voglio fare cose che non ho ancora fatto. Ho interpretato Otello a 22 anni, e sto per interpretarlo di nuovo a 70 anni. Dopo di questo interpreterò Annibale. Poi ho parlato con Steve McQueen di un film. Dopo di questo, Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther. Poi farò il film Otello. Dopo di questo interpreterò Re Lear. Poi andrò in pensione.

Washington non ha menzionato un altro suo film in arrivo, un remake di Anatomia di un rapimento di Hakira Kurosawa. La pellicola è diretta da Spike Lee e uscirà nella primavera del 2025.