Black Panther 3: Denzel Washington annuncia che Ryan Coogler gli ha offerto un ruolo

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 12 novembre alle 12:21

Si sa decisamente poco di Black Panther 3 dopo dopo l'arrivo nel 2022 di Wakanda Forever, capace di incassare in tutto il mondo ben 859,2 milioni di dollari.

In attesa di aggiornamenti sul terzo film, arriva oggi la notizia che Ryan Coogler è all'opera sulla sceneggiatura. A rivelarlo è stato Denzel Washington in occasione della promozione di Il gladiatore 2, che sarà al cinema il 14 novembre.

L'attore ha in effetti svelato che l'intenzione del regista è di affidargli un personaggio in Black Panther 3: "Ryan Coogler sta scrivendo un ruolo adatto a me nel prossimo film di Black Panther".

Ecco l'estratto:

Ed ecco l'intervista completa: