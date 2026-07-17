Dexter Ressurection: il nuovo villain della seconda stagione avrà il volto di Gabriel Luna

Pubblicazione: 17 luglio alle 19:47

Il ritorno di Dexter Morgan sul piccolo schermo continua a macinare novità e colpi di scena. Dopo il successo della prima stagione di Dexter: Resurrection, che ha riportato Michael C. Hall nei panni del serial killer più amato e controverso della televisione, Paramount+ ha annunciato un'aggiunta di peso al cast della seconda stagione. Il nuovo membro è Gabriel Luna, che interpreterà Ray Ballard, un serial killer meglio conosciuto con il soprannome inquietante di "The Sleepy-Eyed Stranger", lo Straniero dagli Occhi Assonnati.

Gabriel Luna nei panni di Tommy in The Last of Us Fonte: HBO

La notizia, rivelata da Variety, conferma che Luna avrà un ruolo da guest star nella nuova stagione, attualmente in produzione a New York., infatti Ray Ballard è un serial killer che entrerà in rotta di collisione diretta con Dexter Morgan., ma la promessa di vedere Dexter faccia a faccia con un altro predatore del suo calibro ha già acceso l'entusiasmo dei fan.

Gabriel Luna non è certo un volto sconosciuto al pubblico delle serie di alto profilo. L'attore ha conquistato una popolarità mondiale grazie al ruolo di Tommy Miller in The Last of Us, la serie HBO tratta dal videogioco che ha sbancato critica e ascolti. Inizialmente guest star nella prima stagione, Luna è stato promosso a regular nella seconda, e tornerà anche nella terza stagione prevista per il 2027. Ma il suo curriculum va ben oltre, da Agents of S.H.I.E.L.D. a FUBAR su Netflix, passando per Devil in Disguise: John Wayne Gacy su Peacock.

Luna ha dimostrato una versatilità notevole, capace di muoversi tra action, fantascienza e true crime con disinvoltura., mentre di recente ha concluso le riprese della seconda stagione di The Terminal List, la serie action di Prime Video con Chris Pratt, che debutterà il 21 ottobre. Insomma, Luna è in un momento di grande fermento professionale, e

Ma chi è davvero Ray Ballard, lo Straniero dagli Occhi Assonnati. Il nome stesso evoca qualcosa di perturbante, un ossimoro tra l'apparenza innocua di uno sguardo assonnato e la pericolosità letale di un serial killer. La tradizione del franchise Dexter ci ha abituato a villain complessi, spesso specchi deformati del protagonista stesso, figure che mettono in discussione la morale ambigua di Dexter e lo costringono a confrontarsi con i lati più oscuri della sua natura. Ballard promette di essere esattamente questo tipo di antagonista, ossia un predatore che condivide con Dexter il piacere della caccia, ma che potrebbe rappresentare una versione ancora più disturbante o sfumata del "mostro".

La seconda stagione di Dexter: Resurrection si preannuncia come una vera e propria parata di serial killer. Gabriel Luna si unisce infatti a un cast già impressionante: Brian Cox interpreterà il New York Ripper, Dan Stevens sarà il Five Borough Killer, mentre Bokeem Woodbine e Nona Parker Johnson arricchiranno ulteriormente il roster. Uma Thurman tornerà nel ruolo di Charley Brown, personaggio introdotto nella prima stagione, così come Kristen Ritter riprenderà il suo ruolo di Mia LaPierre.

Dietro le quinte, Clyde Phillips continua a guidare la nave come creatore e showrunner della serie, affiancato da un gruppo di executive producer che include lo stesso Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez, Lilly Burns, John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean e Katrina Mathewson. La produzione è nelle mani di Paramount Television Studios e Counterpart Studios.

La seconda stagione di Dexter: Resurrection sarà composta da dieci episodi e debutterà nell'ottobre 2026, anche se una data di premiere specifica non è stata ancora annunciata. Le riprese sono attualmente in corso a New York, e ogni nuovo annuncio di casting continua ad alimentare l'hype attorno a quello che si preannuncia come uno dei ritorni più attesi dell'anno.