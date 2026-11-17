Diaco passa alle vie legali contro Corona e Bettarini: "Gravemente lesa la mia reputazione"
Pierluigi Diaco avrebbe querelato Fabrizio Corona e Stefano Bettarini dopo le accuse sul clima di lavoro a BellaMa'.
Pierluigi Diaco avrebbe deciso di passare alle vie legali. Il conduttore di BellaMa' ha dato mandato all'avvocato Alberto Misiani di predisporre una querela per diffamazione aggravata contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni rilasciate lunedì 16 novembre sul canale YouTube di Corona, durante le quali Giacomo Bettarini, figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura, ha raccontato la propria esperienza lavorativa nella redazione del programma di Rai 2.
Nel corso del collegamento con Corona, Giacomo Bettarini ha descritto due anni di lavoro nella redazione di BellaMa'come un periodo caratterizzato da tensioni, urla e comportamenti aggressivi. Secondo il suo racconto, i contrasti con Diaco sarebbero iniziati dopo un episodio legato alla realizzazione di un reel e al suo rifiuto di modificare un contenuto già completato. La situazione sarebbe poi degenerata, fino all'allontanamento dallo studio e a uno scontro verbale. Bettarini avrebbe attribuito al conduttore anche una frase dai toni minacciosi: "Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino".
Il figlio di Simona Ventura ha raccontato che, da quel momento, i rapporti sarebbero diventati sempre più difficili, con episodi di tensione anche davanti ad altre persone. Durante la trasmissione, Corona ha aggiunto un altro particolare, sostenendo che Simona Ventura avrebbe consigliato al figlio di evitare uno scontro diretto con Diaco e di scusarsi con lui.
Adesso l'attenzione si sposta sugli eventuali sviluppi giudiziari e sulle risposte delle persone coinvolte. Da una parte Diaco intende tutelare la propria immagine, dall'altra restano le dichiarazioni di Giacomo Bettarini e la ricostruzione diffusa da Corona. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire i diversi aspetti della vicenda, che continua ad alimentare il dibattito intorno al programma di Rai 2.