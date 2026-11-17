Pubblicazione: 17 novembre alle 16:53

Pierluigi Diaco avrebbe deciso di passare alle vie legali. Il conduttore di BellaMa' ha dato mandato all'avvocato Alberto Misiani di predisporre una querela per diffamazione aggravata contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni rilasciate lunedì 16 novembre sul canale YouTube di Corona, durante le quali Giacomo Bettarini, figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura, ha raccontato la propria esperienza lavorativa nella redazione del programma di Rai 2.

Questa sera alle 21:00 torna Coronasland con una puntata clamorosa sul caso “Diaco”. GUARDALO QUI 👉 https://t.co/9VtPPSEnWm Abbiamo raccolto l’intervista esclusiva di Giacomo Bettarini, figlio di Simona Ventura avuto con Stefano Bettarini, che ha lavorato per due anni alla trasmissione BellaMa’, dove ha vissuto un’odissea, un incubo fatto di urla, grida, pressioni psicologiche, mobbing, domande intime personali, che l’hanno messo estremamente a disagio. Giacomo è stato trattato esattamente come Alberto Ravagnani. Pubblicheremo prove e testimonianze. Infine, abbiamo delle gravi e forti accuse di Stefano Bettarini nei confronti dello stesso Pierluigi Diaco, giornalista e per ora conduttore di BellaMa’. — Fabrizio Corona (@FMaria_Corona) November 16, 2026

Secondo Diaco,. Non è la prima volta, nelle ultime settimane, che il conduttore annuncia iniziative legali, pochi giorni prima aveva già parlato di querele in seguito alle polemiche per l'intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani, finita al centro delle discussioni per i toni e le domande rivolte all'ospite.

Nel corso del collegamento con Corona, Giacomo Bettarini ha descritto due anni di lavoro nella redazione di BellaMa'come un periodo caratterizzato da tensioni, urla e comportamenti aggressivi. Secondo il suo racconto, i contrasti con Diaco sarebbero iniziati dopo un episodio legato alla realizzazione di un reel e al suo rifiuto di modificare un contenuto già completato. La situazione sarebbe poi degenerata, fino all'allontanamento dallo studio e a uno scontro verbale. Bettarini avrebbe attribuito al conduttore anche una frase dai toni minacciosi: "Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino".

Il figlio di Simona Ventura ha raccontato che, da quel momento, i rapporti sarebbero diventati sempre più difficili, con episodi di tensione anche davanti ad altre persone. Durante la trasmissione, Corona ha aggiunto un altro particolare, sostenendo che Simona Ventura avrebbe consigliato al figlio di evitare uno scontro diretto con Diaco e di scusarsi con lui.

Pierluigi Diaco ha dato mandato all’avv. Alberto Misiani di predisporre una querela contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini, per il reato di diffamazione aggravata, in relazione a loro affermazioni gravemente lesive della reputazione e della onorabilità. La querela — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) November 17, 2026

La risposta di Diaco è arrivata attraverso la decisione di procedere per vie legali contro Corona e Bettarini.. La vicenda si aggiunge alle polemiche che nelle ultime settimane hanno coinvolto BellaMa', soprattutto dopo il caso dell'intervista a Ravagnani, per la quale la Rai aveva diffuso delle scuse pubbliche il 6 novembre. In quell'occasione Diaco aveva riconosciuto di aver sbagliato i toni, annunciando al tempo stesso iniziative legali contro chi aveva insinuato comportamenti mai avvenuti.

Adesso l'attenzione si sposta sugli eventuali sviluppi giudiziari e sulle risposte delle persone coinvolte. Da una parte Diaco intende tutelare la propria immagine, dall'altra restano le dichiarazioni di Giacomo Bettarini e la ricostruzione diffusa da Corona. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire i diversi aspetti della vicenda, che continua ad alimentare il dibattito intorno al programma di Rai 2.