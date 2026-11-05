Diaco, precedente imbarazzante con Donatella Rettore: quando la domanda sul privato infastidì il conduttore

Pubblicazione: 05 novembre alle 12:38

La televisione ha la memoria lunga, e i social network ancora di più. Nelle ultime ore, complice il polverone mediatico sollevato da una recente e discussa intervista televisiva, è riemerso dagli archivi un filmato del passato che sta facendo il giro del web. Protagonista, ancora una volta, Pierluigi Diaco e un durissimo scontro verbale andato in onda nel 2008 nello studio di Scalo 76 su Rai 2, che ha visto come antagonista d'eccezione Donatella Rettore.

#Diaco si è lamentato perché la Rettore gli aveva chiesto se era gay invece a #Ravagnani ha fatto un intera intervista a volte incalzandolo sul orientamento sessuale https://t.co/mayIKWeU5z — Germana  (@Killyger) November 4, 2026

Rivedere oggi quelle immagini ha un sapore quasi paradossale. Nel corso di un botta e risposta particolarmente acceso sulla musica, sulle icone pop e sulla sfera personale, la celebre cantante lanciò a bruciapelo una domanda diretta e spiazzante al conduttore:che all'epoca colse totalmente di sorpresa Diaco, il quale reagì con fastidio e toni fermi, replicando seccamente con un netto "Io no" e contestando aspramente il senso di quel quesito.

Già allora, il giornalista sottolineò come etichettare o interrogare pubblicamente qualcuno sulla propria intimità rappresentasse un esercizio di ghettizzazione e una forzatura evitabile. Proprio per questo motivo, il parallelismo con le recenti polemiche che lo hanno visto nel ruolo di "intervistatore" inflessibile – in particolare nei confronti dell'ex sacerdote Alberto Ravagnani – ha scatenato la reazione infervorata del popolo del web.

Mentre sul piccolo schermo e tra i corridoi televisivi continuano a susseguirsi discussioni, prese di posizione e retroscena sui rapporti interni alla Rai, il video del 2008 con Donatella Rettore è diventato l'emblema di corsi e ricorsi storici catodici. Un documento d'archivio che dimostra come il confine tra diritto di cronaca, curiosità e rispetto della privacy resti uno dei temi più caldi e dibattuti della storia della nostra televisione.