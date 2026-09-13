Digger è davvero un musical segreto? La teoria sul nuovo film di Tom Cruise sta facendo impazzire il web
Una teoria virale sostiene che Digger con Tom Cruise sia in realtà un musical tenuto segreto: alcuni dettagli del trailer hanno alimentato il mistero.
Per qualche ora Internet ha creduto di aver scoperto il vero segreto di Digger. Il nuovo e misterioso film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise sarebbe in realtà un musical, accuratamente nascosto dalla campagna promozionale di Warner Bros. Una teoria diventata rapidamente virale dopo l'ultimo trailer, alimentata da alcuni dettagli che, messi uno accanto all'altro, sembravano effettivamente sospetti. Peccato che la risposta sia già arrivata: Digger non è un musical.
Non si trattava soltanto di una battuta. Nel trailer ci sono effettivamente alcuni elementi che hanno dato parecchio materiale agli investigatori del web. Per esempio, in una scena ambientata in tribunale, la pedana sulla quale si trova il banco dei testimoni sembra ruotare come quelle utilizzate in alcuni spettacoli teatrali di Broadway, mentre in altre sequenze Cruise e le comparse assumono pose e movimenti che potrebbero facilmente appartenere a un numero musicale. Alcuni utenti hanno notato persino personaggi sullo sfondo apparentemente intenti a cantare.
A rendere tutto ancora più credibile c'è il modo in cui Warner Bros. sta vendendo il film. Digger continua infatti a essere circondato da una certa segretezza e i trailer hanno preferito mostrare il tono surreale dell'opera piuttosto che spiegare realmente dove voglia andare la storia. Un terreno perfetto per una teoria del genere, soprattutto considerando che Hollywood ha già cercato in passato di nascondere o minimizzare la natura musicale di alcuni film nelle campagne promozionali, con Wonka diventato uno degli esempi più citati dagli utenti.
Ma la teoria sembra essere durata pochissimo, visto che Variety ha contattato due fonti a conoscenza diretta della produzione, ed entrambe hanno escluso che Digger sia un musical. Le fonti si sarebbero divertite parecchio davanti al lavoro investigativo degli utenti, ma hanno assicurato che dietro quei movimenti, quelle scenografie e quelle inquadrature non si nasconde una collezione segreta di numeri cantati e ballati.
Insomma, Tom Cruise non dovrebbe improvvisamente mettersi a cantare nel bel mezzo del film, ma la facilità con cui la teoria ha preso piede dice parecchio su quanto Digger continui a essere difficile da decifrare. Quello che sappiamo è che Cruise interpreta Digger Rockwell, descritto come l'uomo più potente del mondo, responsabile di una catastrofe che potrebbe mettere in pericolo l'umanità. Dopo aver contribuito a provocarla, il protagonista intraprende una missione frenetica per convincere tutti di essere proprio lui l'uomo capace di salvare il pianeta. Una premessa costruita intorno a potere, ego e delirio di onnipotenza che Iñárritu trasformerà in una commedia nera e satirica.
Nel cast, accanto a lui e Plemons, troviamo Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg ed Emma D'Arcy. Digger arriverà nelle sale italiane il 1° ottobre 2026, mentre negli Stati Uniti l'uscita è prevista il giorno successivo. E se ormai possiamo quasi certamente cancellare il musical dalla lista delle sorprese, resta ancora una domanda molto più interessante: che razza di film abbia realmente girato Iñárritu con Tom Cruise. Perché ogni nuovo trailer sembra aggiungere informazioni, ma rende Digger ancora più difficile da incasellare.