Digger è davvero un musical segreto? La teoria sul nuovo film di Tom Cruise sta facendo impazzire il web

Pubblicazione: 13 settembre alle 09:45

Per qualche ora Internet ha creduto di aver scoperto il vero segreto di Digger. Il nuovo e misterioso film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise sarebbe in realtà un musical, accuratamente nascosto dalla campagna promozionale di Warner Bros. Una teoria diventata rapidamente virale dopo l'ultimo trailer, alimentata da alcuni dettagli che, messi uno accanto all'altro, sembravano effettivamente sospetti. Peccato che la risposta sia già arrivata: Digger non è un musical.

A far esplodere definitivamente la teoria è stato, scrittore conosciuto soprattutto per. Dopo aver analizzato le immagini promozionali,ha scritto sui social che la sua teoria del complotto preferita del momento fosse proprio quella secondo cui Digger sarebbe segretamente un musical e lo studio starebbe facendo di tutto per non farlo sapere al pubblico.

Non si trattava soltanto di una battuta. Nel trailer ci sono effettivamente alcuni elementi che hanno dato parecchio materiale agli investigatori del web. Per esempio, in una scena ambientata in tribunale, la pedana sulla quale si trova il banco dei testimoni sembra ruotare come quelle utilizzate in alcuni spettacoli teatrali di Broadway, mentre in altre sequenze Cruise e le comparse assumono pose e movimenti che potrebbero facilmente appartenere a un numero musicale. Alcuni utenti hanno notato persino personaggi sullo sfondo apparentemente intenti a cantare.

Digger, fonte: Warner Bros.

A rendere tutto ancora più credibile c'è il modo in cui Warner Bros. sta vendendo il film. Digger continua infatti a essere circondato da una certa segretezza e i trailer hanno preferito mostrare il tono surreale dell'opera piuttosto che spiegare realmente dove voglia andare la storia. Un terreno perfetto per una teoria del genere, soprattutto considerando che Hollywood ha già cercato in passato di nascondere o minimizzare la natura musicale di alcuni film nelle campagne promozionali, con Wonka diventato uno degli esempi più citati dagli utenti.

Persino alcune vecchie dichiarazioni disembravano improvvisamente assumere un significato diverso. L'attore aveva raccontato di essersi preparato per circaa un ruolo come quello di, mentre la sua interpretazione nei trailer appare volutamente sopra le righe, lontanissima dall'immagine della: Impossible e. Sui social qualcuno era arrivato persino a battezzare l'ipotetico musical “Cruisical”.

Ma la teoria sembra essere durata pochissimo, visto che Variety ha contattato due fonti a conoscenza diretta della produzione, ed entrambe hanno escluso che Digger sia un musical. Le fonti si sarebbero divertite parecchio davanti al lavoro investigativo degli utenti, ma hanno assicurato che dietro quei movimenti, quelle scenografie e quelle inquadrature non si nasconde una collezione segreta di numeri cantati e ballati.

Digger, fonte: Warner Bros.

Insomma, Tom Cruise non dovrebbe improvvisamente mettersi a cantare nel bel mezzo del film, ma la facilità con cui la teoria ha preso piede dice parecchio su quanto Digger continui a essere difficile da decifrare. Quello che sappiamo è che Cruise interpreta Digger Rockwell, descritto come l'uomo più potente del mondo, responsabile di una catastrofe che potrebbe mettere in pericolo l'umanità. Dopo aver contribuito a provocarla, il protagonista intraprende una missione frenetica per convincere tutti di essere proprio lui l'uomo capace di salvare il pianeta. Una premessa costruita intorno a potere, ego e delirio di onnipotenza che Iñárritu trasformerà in una commedia nera e satirica.

aveva già fornito forse l'indizio migliore per capire cosa aspettarsi. L'attore ha definito quello diuno dei copioni più strani, divertenti e tragici che abbia mai letto, paragonando inizialmente il film a un modernoche a un certo punto si trasforma in qualcos'altro. Un'affermazione che, alla luce dei trailer, appare probabilmente molto più significativa della teoria sul musical. Anche la genesi del progetto è particolare:ha raccontato di aver chiesto adi leggergli personalmente la sceneggiatura nel corso di diversi giorni, perché voleva ascoltare direttamente dal regista il ritmo e il mondo immaginato per il film.

Nel cast, accanto a lui e Plemons, troviamo Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg ed Emma D'Arcy. Digger arriverà nelle sale italiane il 1° ottobre 2026, mentre negli Stati Uniti l'uscita è prevista il giorno successivo. E se ormai possiamo quasi certamente cancellare il musical dalla lista delle sorprese, resta ancora una domanda molto più interessante: che razza di film abbia realmente girato Iñárritu con Tom Cruise. Perché ogni nuovo trailer sembra aggiungere informazioni, ma rende Digger ancora più difficile da incasellare.