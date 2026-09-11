Tom Cruise è l’uomo più potente del mondo in Digger, ma rischia di aver condannato il pianeta al disastro
Tom Cruise si trasforma completamente nel nuovo trailer di Digger, il film di Alejandro G. Iñárritu che lo porta lontanissimo da Mission: Impossible.
Tom Cruise ha trascorso buona parte degli ultimi anni a correre, lanciarsi da aerei, arrampicarsi sui grattacieli e mettere continuamente alla prova i propri limiti fisici, ma per Digger, Alejandro G. Iñárritu gli ha chiesto qualcosa di completamente diverso: dimenticare Ethan Hunt e trasformarsi in un personaggio grottesco, sopra le righe e apparentemente molto meno eroico di quelli ai quali ci ha abituati.
È proprio da questa contraddizione che sembra nascere il tono del film. Il nuovo lavoro di Iñárritu viene presentato come una commedia d'azione, ma il trailer lascia intravedere una satira decisamente più feroce sul potere, sull'ego dei miliardari e sull'ossessione di presentarsi come salvatori anche quando si è contribuito a creare il problema. Cruise appare quasi irriconoscibile. Capelli grigi, fisico appesantito, abiti vistosi e un atteggiamento volutamente esagerato trasformano la star in qualcosa di molto distante dall'immagine costruita attraverso Top Gun: Maverick e gli ultimi Mission: Impossible.
Una metamorfosi ottenuta anche grazie al lavoro del prosthetic makeup designer Kazu Hiro e del makeup e hair designer italiano Alessandro Bertolazzi. Lo stesso Cruise ha spiegato recentemente quanto il personaggio abbia rappresentato una sfida particolare, sostenendo di aver dovuto utilizzare tutto ciò che ha imparato durante la propria carriera cinematografica per riuscire a interpretarlo. Il risultato, almeno osservando il trailer, riporta alla mente una delle rare occasioni nelle quali Cruise ha abbandonato completamente il ruolo della star d'azione per giocare con la propria immagine: Tropic Thunder.
La fotografia è affidata a Emmanuel Lubezki, vincitore di tre Oscar consecutivi per Gravity, Birdman e Revenant, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Iñárritu insieme ad Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone e Sabina Berman, partendo da una storia dello stesso regista con Berman e Jez Butterworth. Particolarmente interessante anche la scelta del formato. Digger è stato girato interamente in VistaVision e arriverà anche nelle sale IMAX, lasciando intuire che dietro l'aspetto volutamente assurdo della storia ci sarà comunque una produzione visivamente molto ambiziosa.
Digger avrà la sua anteprima mondiale il 22 settembre a Leicester Square, a Londra, in occasione della Royal Film Performance, mentre nelle sale italiane arriverà il 1° ottobre distribuito da Warner Bros. Pictures. Dopo aver trascorso decenni a costruire l'immagine dell'uomo capace di portare a termine qualsiasi missione impossibile, Tom Cruise sembra quindi pronto a ribaltarla completamente. Questa volta il mondo deve ancora essere salvato, ma il problema è che potrebbe essere stato proprio il suo personaggio a metterlo in pericolo in Digger.