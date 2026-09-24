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Chi sarà la nuova Bond Girl? Zendaya e Sydney Sweeney in testa (ma non sono le uniche)

Zendaya, Sydney Sweeney e Margaret Qualley candidate come nuova Bond Girl in Bond 26 di Denis Villeneuve. Scopri tutte le attrici in corsa e i rumor sul cast.

di Federica Verdoliva
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Mentre la produzione del prossimo capitolo di James Bond muove i primi passi sotto la guida del regista Denis Villeneuve e dello sceneggiatore Steven Knight, il toto-nomi per il cast è entrato nel vivo. Tra le caselle più attese spicca quella della nuova protagonista femminile, un ruolo iconico destinato a essere totalmente ridefinito per il pubblico contemporaneo. Nelle ultime settimane si sono rincorsi rumor sempre più insistenti che vedono in prima fila alcune delle attrici più influenti della nuova generazione di Hollywood: Zendaya, Sydney Sweeney e Margaret Qualley.

Per comprendere appieno la portata di queste indiscrezioni, occorre innanzitutto contestualizzare il momento storico che sta attraversando la saga di Agente 007. Dopo l'addio di Daniel Craig e la conclusione del suo ciclo narrativo, la produzione sta progettando un vero e proprio riavvio. L'obiettivo primario è intercettare le nuove generazioni mantenendo l'identità del personaggio, e la scelta del cast femminile gioca un ruolo cruciale in questa strategia di posizionamento globale.

Zandaya in una scena del film The Drama, fonte: I Wonder Pictures

Analizzando i singoli profili in corsa, Zendaya rappresenta la candidatura strategica per eccellenza. La star di Euphoria e Dune possiede un appeal straordinario sulla Generazione Z e una comprovata capacità di muoversi tra blockbuster ad alto budget e progetti d'autore. La sua familiarità con la regia di Villeneuve e la sua impronta artistica garantirebbero un impatto mediatico immediato e una risonanza internazionale su larga scala.

Sydney Sweeney porta sul tavolo una combinazione di grande popolarità e versatilità interpretativa. Affermatasi con ruoli di forte impatto e al centro dell'attenzione mediatica, l'attrice ha dimostrato di saper gestire personaggi complessi e sfaccettati, oltre a possedere una spiccata capacità di dialogare con il pubblico e i media, elemento sempre più apprezzato dalle major americane.

Sydney Sweeney nel film Una di Famiglia, fonte: 01 Distribution

Margaret Qualley incarna l'opzione più orientata verso il cinema d'autore e la ricerca recitativa. Il suo profilo elegante, anticonformista e magnetico si adatterebbe perfettamente a una scrittura del personaggio più enigmatica, sofisticata e viscerale, offrendo una sfumatura diversa rispetto alle altre contendenti.

Accanto a questo trittico di favorite, la stampa di settore e i rumor di casting citano altre figure emergenti del panorama internazionale che rispondono a requisiti simili: carisma, versatilità e forte personalità scenica. Tra queste figurano attrici come Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Phoebe Dynevor e Jodie Comer. La presenza di nomi con background interpretativi così differenti conferma l'intenzione dello studio di affiancare al nuovo 007 una presenza carismatica, autonoma e viscerale.

Margaret Qualley nella serie Netflix Maid, fonte: Netflix

La corsa alla nuova protagonista di Bond 26 non è soltanto una semplice questione di ingaggi o di copertine patinate, ma rappresenta la cartina di tornasole di una Hollywood in profonda trasformazione. Scegliere un volto come quello di Zendaya, Sydney Sweeney o Margaret Qualley significa scommettere su un'idea di cinema in cui il carisma individuale, la versatilità e l'autonomia narrativa contano ben più dei vecchi cliché di genere.

Con l'inizio delle riprese all'orizzonte e la regia illuminata di Denis Villeneuve, il franchise si appresta a dimostrare che l'agente segreto più famoso del mondo non ha solo bisogno di una spalla, ma di una co-protagonista capace di ridefinire le regole del gioco. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale dell'attrice che verrà ingaggiata per la parte, oltre all'attore che diventerà James Bond dopo gli ultimi rumor, per capire quale direzione prenderà questa nuova era, consapevoli che il futuro di 007 passa, oggi più che mai, dallo sguardo delle sue donne. Chiunque conquisterà la parte dovrà affrontare la sfida di continuare il percorso di modernizzazione di uno dei ruoli più ambiti e discussi della storia del cinema.

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