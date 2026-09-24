Chi sarà la nuova Bond Girl? Zendaya e Sydney Sweeney in testa (ma non sono le uniche)

Pubblicazione: 24 settembre alle 16:26

Mentre la produzione del prossimo capitolo di James Bond muove i primi passi sotto la guida del regista Denis Villeneuve e dello sceneggiatore Steven Knight, il toto-nomi per il cast è entrato nel vivo. Tra le caselle più attese spicca quella della nuova protagonista femminile, un ruolo iconico destinato a essere totalmente ridefinito per il pubblico contemporaneo. Nelle ultime settimane si sono rincorsi rumor sempre più insistenti che vedono in prima fila alcune delle attrici più influenti della nuova generazione di Hollywood: Zendaya, Sydney Sweeney e Margaret Qualley.

Zandaya in una scena del film The Drama, fonte: I Wonder Pictures

Per comprendere appieno la portata di queste indiscrezioni, occorre innanzitutto contestualizzare il momento storico che sta attraversando la saga di Agente 007., la produzione sta progettando. L'obiettivo primario è, e la scelta del cast femminile gioca un ruolo cruciale in questa strategia di posizionamento globale.

Analizzando i singoli profili in corsa, Zendaya rappresenta la candidatura strategica per eccellenza. La star di Euphoria e Dune possiede un appeal straordinario sulla Generazione Z e una comprovata capacità di muoversi tra blockbuster ad alto budget e progetti d'autore. La sua familiarità con la regia di Villeneuve e la sua impronta artistica garantirebbero un impatto mediatico immediato e una risonanza internazionale su larga scala.

Sydney Sweeney porta sul tavolo una combinazione di grande popolarità e versatilità interpretativa. Affermatasi con ruoli di forte impatto e al centro dell'attenzione mediatica, l'attrice ha dimostrato di saper gestire personaggi complessi e sfaccettati, oltre a possedere una spiccata capacità di dialogare con il pubblico e i media, elemento sempre più apprezzato dalle major americane.

Sydney Sweeney nel film Una di Famiglia, fonte: 01 Distribution

e la ricerca recitativa. Il suo profilo elegante, anticonformista e magnetico si adatterebbe perfettamente a una scrittura del personaggio, offrendo una sfumatura diversa rispetto alle altre contendenti.

Accanto a questo trittico di favorite, la stampa di settore e i rumor di casting citano altre figure emergenti del panorama internazionale che rispondono a requisiti simili: carisma, versatilità e forte personalità scenica. Tra queste figurano attrici come Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Phoebe Dynevor e Jodie Comer. La presenza di nomi con background interpretativi così differenti conferma l'intenzione dello studio di affiancare al nuovo 007 una presenza carismatica, autonoma e viscerale.

Margaret Qualley nella serie Netflix Maid, fonte: Netflix

La corsa alla nuova protagonista di Bond 26 non è soltanto una semplice questione di ingaggi o di copertine patinate, ma rappresenta la cartina di tornasole di una Hollywood in profonda trasformazione. Scegliere un volto come quello di Zendaya, Sydney Sweeney o Margaret Qualley significa scommettere su un'idea di cinema in cui il carisma individuale, la versatilità e l'autonomia narrativa contano ben più dei vecchi cliché di genere.