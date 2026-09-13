Gary Oldman sembrava aver svelato il nuovo James Bond, ora l’attore chiarisce cosa sa davvero

Pubblicazione: 13 settembre alle 08:30

C’è un piccolo terremoto intorno al casting del prossimo James Bond, ma questa volta a provocarlo non è stato un leak né una fonte anonima. A finire al centro della vicenda è stato Gary Oldman, che pochi giorni fa sembrava aver lasciato intendere che il nuovo 007 fosse già stato scelto. Adesso l’attore ha deciso di mettere le cose in chiaro: non conosce l’identità del successore di Daniel Craig e, soprattutto, non ha mai voluto suggerire che Jack Lowden abbia ottenuto la parte.

Tutto era iniziato durante un’intervista con il programma canadese The Morning Show. Parlando proprio di, suo collega in Slow Horses,aveva ricordato le indiscrezioni secondo cui l’attore scozzese sarebbe nella rosa dei candidati e aveva aggiunto che “hanno fatto la loro scelta” senza però averla ancora annunciata.da far rapidamente il giro del mondo e trasformarsi, in molti casi, in qualcosa di molto più netto:è stato scelto e spera

Il problema è che Oldman non intendeva dire esattamente questo. Intervenuto al Toronto International Film Festival, il Premio Oscar ha spiegato di aver semplicemente sentito una voce secondo cui la produzione avrebbe ormai individuato il nuovo 007. Non possiede informazioni privilegiate e non sa chi abbia effettivamente ottenuto la parte.

“Ci sono sei persone in una shortlist. Ho sentito una voce secondo cui avrebbero scelto James Bond, ma non lo hanno ancora annunciato, ed è una loro prerogativa. Quindi non so chi abbia ottenuto la parte, ma spero che sia Jack.” - Gary Oldman.

Daniel Craig come James Bond in 007, fonte: Amazon MGM

L’attore ha poi scherzato sull’idea di possedere una sorta di “telefono rosso” direttamente collegato con chi si occupa di Bond, ribadendo che non esiste alcun canale segreto attraverso il quale Denis Villeneuve gli avrebbe rivelato il nome del protagonista. E anche se conoscesse davvero l’identità del nuovo 007, ha assicurato, non sarebbe certo lui a divulgarla. Oldman è tornato sull’argomento anche parlando direttamente con Deadline, accusando i media di aver spinto le sue dichiarazioni fino quasi a trasformarne il significato.

Ha raccontato che la domanda sugli era stata posta dalla giornalista e che lui sishortlist e della voce secondo cui una decisione sarebbe già stata presa. La storia ha avuto anche un risvolto piuttosto divertente.ha infatti telefonato allo stessodopo che le sue parole avevano iniziato a generare titoli in tutto il mondo. La reazione del collega di Slow Horses, almeno stando al racconto dell’attore, sarebbe stata decisamente tranquilla: Lowden avrebbe liquidato la vicenda osservando che i media “fanno questo genere di cose”., in ogni caso, sembra fare apertamente il tifo per lui.

Ma una cosa rimane particolarmente interessante nelle precisazioni di Oldman: l’attore continua a sostenere di aver sentito che la scelta del nuovo James Bond sarebbe già stata fatta. A essere smentita, quindi, è soprattutto l’idea che lui sappia chi sia stato scelto o che le sue parole rappresentino una conferma indiretta di Lowden. D'altronde, il mistero intorno al nuovo 007 continua a essere quasi impenetrabile. Tra i nomi circolati negli ultimi mesi ci sono proprio Jack Lowden, Callum Turner, Harris Dickinson e Jacob Elordi, mentre Amazon MGM non ha ufficializzato il successore di Daniel Craig.

Daniel Craig come James Bond in 007, fonte: Amazon MGM

Le indiscrezioni raccolte durante l’estate indicavano che il processo di selezione fosse entrato nella fase decisiva, con Denis Villeneuve e i produttori Amy Pascal e David Heyman coinvolti nella ricerca. Ad alimentare ulteriormente il mistero ci ha pensato anche Steven Knight, sceneggiatore del prossimo film. Interrogato sulle dichiarazioni di Oldman, il creatore di Peaky Blinders si è rifiutato di confermare o smentire che Bond sia già stato scelto, limitandosi a dire di non poter parlare dell’argomento.