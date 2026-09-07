Finalmente è stato scelto il nuovo James Bond

Pubblicazione: 07 settembre alle 14:27

Diciamocelo: da quando Daniel Craig ha appeso al chiodo lo smoking con No Time to Die, ad Hollywood la caccia al nuovo James Bond si è trasformata in una vera e propria maratona. Anni di rumor estenuanti, scommesse al ribasso, fan theory su TikTok e un toto-nomi che sembrava destinato a non finire mai.

Chi sarà il nuovo 007?

Ma adesso, dopo un’attesa che cominciava quasi a stancare, la svolta potrebbe essere finalmente a un passo. E a rompere il silenzio non è stato un comunicato ufficiale, ma uno che di grande cinema se ne intende parecchio:

In un'intervista alla TV canadese Global, l'attore britannico si è lasciata sfuggire un'indiscrezione che ha subito fatto il giro del mondo: nei quartieri generali di Amazon MGM la decisione finale sarebbe già stata presa.

Jack Lowden (The Late Show with Stephen Colbert)

Manca solo l'annuncio ufficiale. Ma Oldman non si è fermato qui e ha fatto chiaramente il tifo per il suo candidato del cuore, ovvero Jack Lowden, suo compagno di set nella serie di spionaggio Slow Horses. Per l'attore scozzese, che ha già dimostrato di saperci fare con intrighi e tiri mancini, si tratta di un'investitura da novanta che potrebbe aver sbaragliato la concorrenza proprio all'ultimo metro.

C'era da aspettarselo, visto che l'estate appena passata è stata un vero e proprio cantiere aperto per il franchise. Tra provini blindatissimi ad agosto, la regia di Denis Villeneuve sullo sfondo e una rosa di giovani talenti su cui lo studio stava lavorando — compresi nomi gettonatissimi come— l'impressione era che i tempi fossero ormai maturi.

Scegliere il nuovo 007 non è mai solo una questione di casting: significa decidere la faccia, il tono e il futuro di un'icona pop per i prossimi dieci anni. Se sarà davvero Lowden a raccogliere questo peso enorme lo sapremo a brevissimo, ma una cosa è certa: il velo di segretezza sta finalmente per cadere, e la sensazione è che il nuovo Agente 007 stia già scaldando i motori.