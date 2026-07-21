Nuovo James Bond, colpo di scena: il candidato principale si ritira ufficialmente

Pubblicazione: 21 luglio alle 11:06

Poche cose a Hollywood sanno scatenare il panico tra i dirigenti degli studio quanto un "no, grazie" pronunciato dalla persona giusta al momento sbagliato. Nel cuore del 2026, con Amazon MGM Studios impegnata nel delicato e milionario riassetto del franchise di James Bond, la caccia all'erede di Daniel Craig ha appena perso il suo pezzo da novanta.

Un 'no' doloroso

Nonostante la regia dell'imminente reboot sia stata affidata alle mani sapienti di Denis Villeneuve, fresco dei fasti della sua saga fantascientifica, la casella più ambita della cinematografia britannica rimane desolatamente vuota. E a quanto pare, per precisa scelta del diretto interessato.

Le indiscrezioni lanciate dal giornalista di spettacolo Jeff Sneider durante il podcast The Hot Mic non lasciano molto spazio alle interpretazioni: Harris Dickinson, considerato fino a ieri il candidato di punta nella corsa alla licenza di uccidere, si è ufficialmente tirato fuori dai giochi. Un colloquio diretto con i produttori Amy Pascal e David Heyman avrebbe sancito il gran rifiuto, lasciando la produzione a bocca asciutta proprio mentre la macchina dei provini iniziava a girare a pieno ritmo.

Harris Dickinson (Late Night with Seth Meyers)

Guardando la traiettoria artistica di Dickinson, la scelta appare tanto sorprendente sul piano commerciale quanto coerente su quello stilistico. Dalla satira graffiante di Triangle of Sadness all'intensità fisica di The Iron Claw, fino al ruolo di agente segreto già sperimentato in The King's Man, l'attore britannico possedeva sulla carta la combinazione perfetta di eleganza e phisique du rôle.

A sbarrare la strada è subentrata una sovrapposizione di impegni che avrebbe fatto tremare chiunque:in cui Dickinson presta il volto a John Lennon. Un quadruplo biopic di tale portata, le cui riprese stanno assorbendo ogni risorsa dell'attore in vista della release prevista per il 2028, mal si concilia con il contratto capestro che storicamente lega un attore al ruolo di 007 per almeno un decennio.

Il ritiro di Dickinson non lascia comunque Amazon sguarnita di alternative, casomai rende il tavolo delle trattative decisamente più affollato e imprevedibile. La rosa dei papabili per il post-Craig continua a oscillare tra profili consolidati e nuove leve del cinema anglosassone: dai nomi già caldi di Aaron Taylor-Johnson e Paul Mescal (ironicamente co-protagonista di Dickinson nel progetto sui Beatles) fino all'emergere di figure come Jacob Elordi, Josh O'Connor e Callum Turner.