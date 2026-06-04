Oggi torna in tv l'ultimo capitolo di 007 ma una domanda ossessiona: chi sarà il nuovo James Bond? Ecco ciò che sappiamo

Pubblicazione: 04 giugno alle 08:00

Oggi su TV8 alle 21:40 gli appassionati di James Bond potranno rivedere No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, rappresentazione perfetta dell'addio di Daniel Craig al personaggio dell'agente segreto più famoso del cinema. Si tratta del venticinquesimo capitolo della saga e porta con sé la fine di un percorso iniziato con Casino Royale nel 2006 e culminato con uno degli epiloghi più discussi nella storia del franchise: per i pochi che non l'hanno ancora visto, è giusto non spoilerare. Ma se il ritorno del film sul piccolo schermo offre l'occasione per salutare ancora una volta il Bond di Craig, c'è una domanda che continua ad alimentare il dibattito tra fan e addetti ai lavori: chi sarà il prossimo 007?

Jacob Elordi in una scena di Cime Tempestose - Fonte: Warner Bros. Pictures

resta il favorito, ma nelle ultime settimane si sono fatti largo anche i nomi diL’attesa del ritorno del nuovo James Bond, si sa, è altissima e c’è parecchio fermento a riguardo. Dopoil gentleman sofisticato che affascina le donne ed è spietato con i nemici, non si è più palesato. E sono passati ben 5 anni. Cinque anni in cui si è detto di tutto e di più, sul futuro della saga, che da quando ha preso vita sul grande schermo nelconcon, ha continuato ad ammaliare il pubblico, facendo del personaggio creato dalla penna del britannico(che ha vissuto le vere esperienze da agente segreto nella Marina durante la Seconda Guerra Mondiale) una vera icona.

Nel corso di questi sessantaquattro anni, sono sei gli attori ufficiali che hanno vestito i panni di Bond, ma per la prima volta dopo molti anni, il personaggio è rimasto senza volto, per un periodo particolarmente lungo. Nel frattempo il franchise ha vissuto una trasformazione storica: dopo l'acquisizione della MGM da parte di Amazon, il controllo creativo della serie è passato ad Amazon MGM Studios, mentre i produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno progressivamente lasciato spazio a una nuova gestione.

Aaron Taylor-Johnson in una scena di Avengers: Age of Ultron - Fonte: Marvel Studios

La macchina produttiva si è finalmente rimessa in moto con l'annuncio dele con la conferma dialla regia, una scelta che ha immediatamente acceso l'entusiasmo degli appassionati. Non sorprende quindi che il casting del nuovo James Bond sia diventato. Al momento non esiste alcun annuncio ufficiale, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi.

L'attesa di scoprire chi sarà il nuovo 007 è diventata una delle missioni più impegnative tra i fan. Tra i nomi più citati negli ultimi mesi c'è Aaron Taylor-Johnson, attore britannico che molti ricorderanno come il supereroe della Marvel Quicksilver: secondo diversi rumor, avrebbe già sostenuto alcuni incontri preliminari con i produttori. Per questo motivo è considerato il favorito numero uno da tempo.

A contendersi il ruolo ci sono però anche altri interpreti. Callum Turner (visto in Animali Fantastici.. oltre che marito di Dua Lipa) è uno dei nomi emersi con maggiore insistenza nei tempi recenti. A un certo punto si è persino detto che avesse ottenuto il ruolo, ma non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Molti lo vedono come un Bond moderno, elegante ma meno ingessato rispetto al passato. Del resto, c’è necessità di adeguare i nuovi tratti distintivi del personaggio al tempo presente.

Callum Turner in una scena di Animali Fantastici e dove trovarli - Fonte:Warner Bros

Grande attenzione anche per Harris Dickinson e per Jacob Elordi, star di Euphoria, Saltburn e del più recente Cime Tempestose. Quest'ultimo, non solo è australiano, proprio come George Lazenby, ma la sua crescente popolarità lo ha inserito stabilmente nelle liste dei possibili successori di Craig. Più distanti, ma ancora presenti nelle speculazioni, figurano anche Tom Holland (Spider Man) e Henry Cavill, due nomi che continuano a essere evocati ogni volta che si parla del futuro dell'agente segreto.

Al di là delle singole candidature, sembra però emergere una linea precisa da parte della produzione. Le indiscrezioni parlano della volontà di scegliere un attore relativamente giovane, possibilmente tra i venti e i trent'anni, per costruire una nuova saga destinata a durare molti anni. Inoltre, il nuovo Bond potrebbe differenziarsi sensibilmente da quello interpretato da Daniel Craig.

Harris Dickinson in una scena di Triangle of Sadness - Fonte: Arte France Cinéma

Se il ciclo concluso con No Time to Die aveva puntato su una versione più emotiva e vulnerabile del personaggio, il prossimo capitolo potrebbe riportare in primo piano l'aspetto fisico e l'istinto da uomo d'azione. Anche Denis Villeneuve, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe favorevole a un volto meno noto al grande pubblico,che possa identificarsi completamente con il ruolo senza portarsi dietro l'immagine di altri personaggi celebri.

In attesa dell'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, il ritorno televisivo di No Time to Die è l'occasione perfetta per ripercorrere la storia recente della saga. Daniel Craig ha interpretato James Bond per cinque film, lasciando un segno profondo nella saga e contribuendo a rilanciarlo presso una nuova generazione di spettatori.

Prima di lui il personaggio aveva avuto i volti di Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, ognuno con una propria interpretazione dell'agente creato da Fleming. Ora spetta a un nuovo attore raccogliere un'eredità che dura da oltre sessant'anni. Quale volto evocherà la frase entrata a caratteri cubitali nella storia del cinema “Il mio nome è Bond. James Bond”? Lo scopriremo presto. Si spera.