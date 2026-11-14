Disney Animation, cosa vedremo nei prossimi 10 anni: sequel attesi, mondi inediti e un ritorno a sorpresa

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:12

Jared Bush, chief creative officer di Walt Disney Animation Studios e vincitore del Premio Oscar per Encanto, ha svelato alcuni dettagli sul futuro dello studio durante un'intervista al SCAD Savannah Film Festival 2026. Il dirigente ha illustrato una strategia decennale che comprende sequel attesi, storie originali e il ritorno di alcuni classici Disney. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra nuovi progetti e franchise consolidati, alternando film musicali e non musicali.

Bush ha ribadito anche un principio fondamentale,. Tra i progetti più importanti c'è Hexed, il primo film originale dello studio dopo Wish del 2023. La storia segue Billie, una ragazza doppiata da Hailee Steinfeld che scopre di possedere misteriose abilità magiche. La sua vita cambia quando lascia il quartiere suburbano in cui è cresciuta per raggiungere Hexe, un regno segreto abitato da streghe.

Nel cast vocale figurano anche Rashida Jones, Jodie Foster e Walton Goggins. Un altro titolo previsto nella programmazione è Clay, atteso per il 2028 e diretto da Fawn Veerasunthorn, già regista di Hexed, con Kieran Culkin nel cast vocale. Grande attenzione è riservata anche a Zootopia 3. Bush ha confermato il proprio coinvolgimento nello sviluppo del nuovo capitolo, anticipando che Judy e Nick resteranno al centro della storia. Tra le novità ci sarà l'introduzione degli uccelli nell'universo del franchise e, per la prima volta, i protagonisti si spingeranno oltre i confini della città.

L'idea di ampliare questo mondo, come ha raccontato Bush, risale a molti anni fa, lui e Byron Howard avevano già immaginato nuove possibilità narrative durante la lavorazione del primo film. Il piano comprende anche un ritorno a La Principessa e il Ranocchio. Disney Animation sta lavorando a uno speciale ambientato nell'universo del film del 2009, con il coinvolgimento del cast originale e nuove canzoni. Non si tratterà di un semplice cortometraggio, ma di una storia completa pensata per Disney+.

Al momento non è stata comunicata una data precisa, ma Bush ha anticipato che il progetto arriverà presto sulla piattaforma.. Durante l'intervista è emersa anche la possibilità di un film crossover in stile Avengers, con personaggi provenienti da diversi universi animati Disney riuniti nella stessa avventura. Bush ha accolto con entusiasmo la proposta, senza però confermare l'esistenza di un progetto concreto.

Il dirigente ha espresso anche il desiderio di tornare nel mondo di Ralph Spaccatutto, un franchise a cui è particolarmente legato e che continua a essere presente nelle strategie Disney, come dimostra la nuova attrazione dedicata al personaggio in apertura a Tokyo. Sul fronte delle scelte creative, Bush ha ribadito l'importanza del lavoro umano nell'animazione, esprimendo una posizione contraria all'impiego dell'intelligenza artificiale come sostituto dell'artigianalità e della sensibilità degli artisti. Ha accennato a possibili sviluppi legati a Pixar, senza entrare nei dettagli, e ha mostrato interesse per l'eventualità di una collaborazione con il regista Jordan Peele.

La strategia decennale di Disney Animation punta a combinare innovazione e nostalgia, alternando produzioni originali come Hexed a sequel di franchise amatissimi e progetti speciali destinati allo streaming. L'intenzione è ampliare gli universi narrativi già conosciuti senza rinunciare a nuove storie e sperimentazioni. Bush ha chiarito che lo studio non intende accelerare i tempi soltanto per rispettare un calendario, ogni film dovrà trovare il momento giusto per arrivare al pubblico.