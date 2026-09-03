Disney cancella il live action di un'amata serie animata anni 90' (dal padre di Saw)

Pubblicazione: 03 settembre alle 11:57

Come i gargoyle della serie originale, condannati a restare pietra per mille anni, anche il reboot live-action di Gargoyles sembra destinato a un sonno eterno. Il progetto che avrebbe dovuto riportare in vita la serie cult degli anni '90 su Disney+ non andrà avanti, e con esso svanisce l'ennesimo tentativo di ridare vita a uno dei cartoni animati più amati e innovativi della Disney.

"È morto. La Atomic Monster aveva la licenza per sviluppare un Gargoyles live-action per Disney+, e quel progetto è morto. Non ho idea di cosa succederà sul fronte dell'animazione, ma per il live-action non ci sono piani". -Greg Weisman a ComicsOnline

La conferma arriva direttamente da Greg Weisman, co-creatore della serie originale, che in un'intervista a ComicsOnline non ha usato mezzi termini:

Il progetto sviluppato dalla Atomic Monster, la casa di produzione di James Wan, ovvero lo stesso padre di saghe horror come The Counjourin e Saw, segna l'ennesimo fallimento nel riportare in vita gli amati demoni di pietra dopo la serie animata. Infatti per questo Weisman ha chiarito che non ci sono piani attuali per una versione live-action.

Gargoyles - Disney

La notizia, confermata anche da fonti vicine al progetto a Variety, segna la fine di un'iniziativa annunciata nel 2023 con un team di tutto rispetto. Gary Dauberman, lo sceneggiatore dietro film horror di successo come It e Annabelle, avrebbe dovuto fungere da showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Al suo fianco, come produttore esecutivo, c'era appunto James Wan, maestro contemporaneo dell'horror responsabile di franchise come Saw, Insidious e The Conjuring. La Disney Branded Television era lo studio incaricato di dare forma al progetto.

Gargoyles - Disney

L'approccio che Dauberman voleva virare per il live action era per, piuttosto che preservare il dramma shakespeariano e la narrazione serializzata che avevano reso GargoylesUna scelta che ha fatto storcere il naso a molti fan. Lo stesso Dauberman aveva dichiarato a Collider nel 2023 che la serie originale "si prestava a una versione live-action davvero interessante", promettendo di mantenere quell'oscurità che la contradiguiva.

Ed è proprio quell'oscurità che aveva reso Gargoyles una serie rivoluzionaria per la Disney. Prodotta dalla Walt Disney Television Animation, la serie era considerata sorprendentemente cupa per gli standard della Casa di Topolino. Cavalcava l'onda di una nuova generazione di cartoni animati con personaggi e trame sofisticate, insieme a titoli come Batman: The Animated Series e X-Men: The Animated Series. A differenza di molte produzioni dell'epoca, Gargoyles privilegiava la narrazione serializzata rispetto agli episodi autoconclusivi, aprendo con un arco narrativo di cinque episodi che introduceva i protagonisti e la loro complessa mitologia.

Mentre Batman: The Animated Series ha trovato un successore spirituale in Batman: Caped Crusader e X-Men: The Animated Series è continuata con X-Men '97, i Gargoyles non sono mai riusciti a tornare in televisione in forma nuova. La maledizione che ha colpito i protagonisti della serie sembra pesare anche sui tentativi di rilanciarla: ogni progetto finisce per trasformarsi in pietra prima di vedere la luce. In un'industria dell'intrattenimento che negli ultimi anni ha fatto dei revival e dei reboot la sua strategia principale, il fallimento ripetuto di Gargoyles racconta anche quanto sia difficile catturare la magia di certe opere.