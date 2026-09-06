Disney è al lavoro su uno spin-off di Percy Jackson (questa volta legato al mondo egizio)

Pubblicazione: 06 settembre alle 12:45

L'universo mitologico creato da Rick Riordan sta per allargarsi in modo significativo. Disney+ e 20th Television hanno ufficialmente annunciato lo sviluppo di una serie live-action basata su The Kane Chronicles, la trilogia dello scrittore americano incentrata sulla mitologia egizia. Una mossa che arriva dopo il successo delle prime due stagioni di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo e che promette di costruire un vero e proprio universo narrativo interconnesso, similare a quanto fatto da Marvel Studios con il MCU.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Disney Plus

La notizia segnaDopo cheil progetto di un adattamento cinematografico nel 2024, molti credevano che le avventure dei fratelli Kane fossero destinate a rimanere confinate sulla carta. Invece, Disney ha deciso di puntare forte su questo spin-off, affidando la produzione esecutiva ad Angela Robinson, veterana di serie come True Blood, How to Get Away with Murder e, più recentemente, Wednesday su Netflix.

The Kane Chronicles non è un semplice spin-off nel senso tradizionale del termine. Si tratta di una serie ambientata nello stesso universo narrativo di Percy Jackson, ma con un focus completamente diverso: la mitologia egizia invece di quella greca. Al centro della storia troviamo Carter e Sadie Kane, due fratelli separati da anni che scoprono di possedere poteri magici e di essere discendenti diretti dei faraoni Narmer e Ramses il Grande. La loro vita viene stravolta quando il padre, durante un esperimento, libera involontariamente il dio del caos e scompare nel nulla. La trilogia originale comprende tre romanzi: The Red Pyramid (pubblicato nel maggio 2010), The Throne of Fire e The Serpent's Shadow.

Ciò che rende particolare questo progetto è la sua collocazione nell'universo più ampio di Riordan. Sebbene The Kane Chronicles abbia solo crossover minori con Percy Jackson, entrambe le serie appartengono allo stesso mondo narrativo, aprendo possibilità narrative interessanti per il futuro. Inoltre la mitologia egizia offre un terreno narrativo ricchissimo e meno esplorato rispetto a quella greca o nordica nel panorama dell'intrattenimento contemporaneo. Dei come Ra, Anubi, Bast, Thot e Set hanno un fascino visivo e narrativo enorme, e la magia egizia descritta da Riordan nei libri mescola geroglifici, incantesimi e artefatti antichi in modi che potrebbero tradursi magnificamente sullo schermo con il giusto budget e la giusta creatività.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Disney Plus

Il progetto, il che significa cheDisney e 20th Television dovranno approvare sceneggiature, casting e budget prima che le telecamere inizino a girare. Tuttavia, il coinvolgimento diretto di Riordan e la solidità del materiale di partenzaSe tutto procederà secondo i piani, potremmo vedere i primi episodi di The Kane Chronicles su Disney+

Per i fan dei libri di Riordan, questo è un momento di cauto ottimismo. Dopo anni di adattamenti deludenti, finalmente sembra che qualcuno stia prendendo sul serio queste storie, rispettandone lo spirito e dandogli le risorse necessarie per brillare. Per questo The Kane Chronicles ha tutto il potenziale per essere non solo un ottimo complemento a Percy Jackson, ma una serie forte e distintiva a sé stante, capace di attrarre un pubblico nuovo e di espandere realmente i confini di questo universo narrativo.