Disney+: quanto costa la condivisione della password per gli utenti extra?

Pubblicazione: 26 settembre alle 18:29

Quanto promesso a inizio anno si appresta a diventare effettivo: Disney+ comincerà a bloccare la condivisione delle password al di fuori dei nuclei familiari, chiedendo un prezzo aggiuntivo per ogni utente extra.

Quanto costa aggiungere un utente extra su Disney plus?

In occasione del lancio combinato del servizio Disney plus e Hulu dello scorso marzo, il colosso dello streaming aveva avvertito i suoi abbonati americani annunciando che avrebbero revocato l’accesso a chiunque avesse condiviso la propria password con qualcuno di un altro nucleo abitativo, ma la decisione

Partiamo dal prezzo: a seconda del tipo di account scelto, il costo oscillerà tra i 4,99 euro al mese (profili Disney+ Standard con pubblicità) e i 5,99 euro al mese (profili disney+ Standard e Disney+ Premium). Per gli Stati Untiti, invece, il costo oscillerà tra i $6,99 e i $9,99.

Aggiungere un utente extra sul profilo Disney plus permette:

La condivisione di Disney+ con amici e parenti che non appartengono al proprio nucleo familiare;

La riproduzione in streaming e il download di contenuti su un dispositivo alla volta;

La creazione e l'accesso a un solo profilo;

Il costo per l'utente extra è fatturato al proprietario dell'account di Disney+ mensilmente, anche nei casi in cui si tratti di un abbonamento annuale;

Come si aggiunge un utente extra su Disney plus?

Stando alla guida ufficiale, è sufficiente accedere al proprio profilo Disney plus, selezionare la voce "Account" e poi "Utente extra" nella sezione "Piani e fatturazione". Servirà poi leggere le condizioni e inserire l'email dell'utente extra per mandare effettivamente l'invito. La persona prescelta dovrà quindi accettare l'invito accedendo alla propria email.

Quando si inizierà a pagare per gli utenti extra su Disney plus?

La compagnia ha comunicato che dopo una fase di test in alcuni mercati nel corso dell'estate, i nuovi provvedimenti sono entrati in vigore in Stati Uniti, Canada, Costa Rica, Guatemala, Europa e Asia Pacifica. Il lancio delle nuove funzionalità in Italia dovrebbe quindi essere imminente.