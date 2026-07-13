Doc 4, arriva il primo trailer ufficiale: Luca Argentero torna nei nuovi episodi della fiction più amata

Pubblicazione: 13 luglio alle 09:49

La fiction più amata della televisione italiana sta per tornare. I nuovi episodi di Doc - Nelle tue mani 4 si preannunciano come i più drammatici e avvincenti di sempre per il medico più famoso di Rai 1, interpretato da Luca Argentero. La quarta stagione del medical drama promette di regalare colpi di scena continui, mettendo a dura prova la resilienza del dottor Andrea Fanti e di tutta la sua squadra. Le prime anticipazioni ufficiali rivelano che nulla sarà più come prima all'interno del Policlinico Ambrosiano, costringendo i protagonisti a una vera e propria lotta per la sopravvivenza del reparto di Medicina Interna.

La trama della quarta stagione prende il via dopo un periodo di grandi cambiamenti. Al rientro da un anno di aspettativa, Andrea Fanti si troverà di fronte a una realtà del tutto inaspettata e traumatica. Durante la sua assenza,, che ha attuato una politica di drastici e violenti tagli economici. Il bilancio della nuova direzione è impietoso: fondi ridotti al minimo, personale dimezzato e posti letto drasticamente diminuiti.

Una situazione critica che mette a rischio non solo la qualità delle cure, ma la vita stessa dei pazienti. Fanti, da sempre guidato da un profondo senso di empatia e dedizione verso i malati, rifiuterà categoricamente di rassegnarsi allo smantellamento del suo reparto e deciderà di scendere in guerra contro i vertici dell'ospedale. La battaglia intrapresa da Doc non sarà priva di conseguenze dolorose, soprattutto sul piano personale. Il suo atteggiamento intransigente e la determinazione nel contrastare i tagli rischieranno infatti di ferire profondamente Giulia.

Tra i due medici si creerà una forte frattura professionale e sentimentale che richiederà tempo e sacrifici per essere risanata. Tuttavia, Fanti e Giulia saranno costretti a mettere da parte le divergenze e a ritrovare rapidamente un'intesa per affrontare una minaccia ancora più grande. Sul Policlinico Ambrosiano pende infatti l'ombra di uno scandalo imminente e devastante, una bomba a orologeria che rischia di distruggere per sempre la reputazione dell'intera struttura ospedaliera. Solo unendo le forze la squadra potrà sperare di salvare la Medicina Interna.

Confermati nel cast della nuova stagione dell'amato medical drama oltre a Luca Argentero, anche, pronti a dare vita a nuove dinamiche sentimentali, sfide mediche impossibili e momenti di grande commozione. La corsa contro il tempo per salvare l'Ambrosiano sta per cominciare, e Andrea Fanti è pronto a rischiare tutto. Per i telespettatori si tratta quindi di uno dei ritorni più attesi della prossima stagione televisiva.

La nuova serie, tra le 5 più attese della nuova stagione Rai, promette di mantenere intatta l'identità che ha reso celebre Doc – Nelle tue mani, introducendo allo stesso tempo nuove situazioni, personaggi e sfide che accompagneranno Andrea Fanti in un percorso ancora ricco di emozioni. In attesa della data ufficiale di debutto, cresce la curiosità dei fan, pronti a ritrovare una delle fiction più amate degli ultimi anni.