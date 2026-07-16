Doc 4, c'è la data del ritorno: quando inizia la nuova stagione con Luca Argentero su Rai 1

Pubblicazione: 16 luglio alle 12:42

Doc – Nelle tue mani è ormai un classico tra le fiction italiane che in poco tempo e forse al momento giusto (la prima stagione è andata in onda durante la pandemia) è riuscita a conquistare una grandissima fetta di pubblico. L' ingrediente speciale del medical drama con Luca Argentero è socuramente la capacità di raccontare la medicina con uno sguardo profondamente umano, alternando casi clinici, emozioni e vicende personali dei protagonisti. Dopo mesi di indiscrezioni e attesa, è finalmente arrivata la notizia che i telespettatori aspettavano: la quarta stagione ha una data ufficiale di debutto.

La conferma mette fine alle tante ipotesi circolate negli ultimi mesi e consente ai fan di iniziareIl ritorno di Andrea Fanti rappresenta infatti uno degli appuntamenti più importanti della prossima stagione televisiva Rai, con una fiction che, anno dopo anno, ha continuato a registrare ascolti molto elevati e a raccogliere il consenso della critica. La curiosità è ancora maggiore perché il finale della terza stagione, alimentando le aspettative su ciò che accadrà ai protagonisti del Policlinico Ambrosiano.

Adesso non ci sono più dubbi. La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani debutterà giovedì 24 settembre 2026 in prima serata su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili anche in contemporanea su RaiPlay, permettendo così agli spettatori di seguire la serie anche in streaming. L'annuncio ufficiale ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei social, dove la community della fiction non ha mai smesso di chiedere aggiornamenti sul ritorno del dottor Andrea Fanti. La scelta del giovedì conferma la volontà della Rai di affidare ancora una volta a Doc uno degli spazi più prestigiosi del proprio palinsesto autunnale.

Luca Argentero in Doc nelle tue mani - Fonte: Rai

Non è un caso. La serie rappresenta uno dei maggiori successi della televisione italiana degli ultimi anni, riuscendo anche a varcare i confini nazionali grazie alla vendita dei diritti all'estero e all'interesse suscitato in diversi mercati internazionali. Ma dove eravamo rimasti? L'ultima stagione aveva chiuso numerose vicende ma, allo stesso tempo, aveva aperto nuovi scenari destinati a essere sviluppati nei prossimi episodi.

Andrea Fanti aveva finalmente ricostruito il proprio percorso personale, ritrovando anche il legame con Agnese. Proprio quando sembrava possibile immaginare un nuovo inizio, la donna aveva però rivelato la ricomparsa della malattia, costringendo entrambi ad affrontare una sfida ancora più difficile. Per starle vicino, Andrea aveva deciso di mettere temporaneamente da parte la carriera, rinunciando al ruolo di primario eUna scelta destinata inevitabilmente a modificare gli equilibri del Policlinico Ambrosiano.

Proprio questo sarà uno dei punti di partenza della nuova stagione, che dovrà raccontare non solo l'evoluzione della vita privata dei protagonisti, ma anche i cambiamenti all'interno dell'ospedale. Al centro della serie ci sarà naturalmente ancora Luca Argentero, ormai diventato il volto simbolo di Doc – Nelle tue mani. L'attore tornerà a vestire il camice del dottor Andrea Fanti, personaggio che gli ha regalato uno dei maggiori successi della sua carriera televisiva.

Accanto a lui torneranno molti dei volti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso delle precedenti stagioni. Saranno nuovamente presenti Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, Giovanni Scifoni nei panni di Enrico Sandri, Sara Lazzaro come Agnese Tiberi, Elisa Di Eusanio nel ruolo di Teresa Maraldi e Marco Rossetti, interprete di Damiano Cesconi. La presenza del cast storico rappresenta uno degli elementi più attesi dai fan, anche se non mancheranno nuovi ingressi destinati a portare dinamiche inedite all'interno del reparto.

Negli ultimi mesi il lavoro della produzione è proseguito senza sosta per completare la quarta stagione. Le riprese si sono concluse da poco, segnando la fine di un lungo percorso che ha coinvolto attori, registi e troupe. Come spesso accade per le produzioni più amate, anche questa volta il cast ha condiviso sui social alcuni momenti del backstage, mostrando il clima di collaborazione e affetto che si è creato negli anni. Immagini e brevi filmati hanno permesso ai fan di vivere simbolicamente i giorni sul set, aumentando ulteriormente l'attesa.

La forza di Doc è sempre stata quella di trovare il giusto equilibrio tra il rigore del racconto medico e la dimensione umana dei personaggi. Per questo motivo gli autori hanno lavorato con particolare attenzione sia sulla costruzione dei nuovi casi clinici sia sull'evoluzione psicologica dei protagonisti. Andrea Fanti è diventato uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana proprio perché rappresenta un uomo costretto a reinventare completamente la propria vita, imparando ogni giorno a conoscere sé stesso e chi gli sta accanto. In questi giorni è stato reso pubblico anche il trailer ufficiale.