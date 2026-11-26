Pubblicazione: 26 novembre alle 23:00

Il futuro del Policlinico Ambrosiano sta per cambiare volto. Doc – Nelle tue mani tornerà con una quinta stagione, come confermato da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. I nuovi episodi sono già in fase di scrittura, ma il medical drama con Luca Argentero si prepara a una svolta narrativa importante, destinata a modificare gli equilibri della serie e a introdurre una nuova fase del racconto.

La quarta stagione ha riportato Andrea Fanti in corsia, tra nuovi casi clinici, crisi professionali e intrecci personali. Adesso, la fiction potrebbe andare incontro a una vera e propria rifondazione narrativa.e che la storia non ruoterà più esclusivamente intorno al protagonista interpretato da Argentero.

Proprio il futuro dell'attore è uno degli aspetti che incuriosiscono maggiormente i fan. Luca Argentero dovrebbe esserci in Doc 5, ma Andrea Fanti non sarebbe più il protagonista assoluto. Il passaggio di testimone dovrebbe avvenire gradualmente, permettendo al personaggio di accompagnare il pubblico nella transizione verso un nuovo equilibrio narrativo. Non è ancora chiaro quanto spazio avrà nei nuovi episodi né se la quinta stagione segnerà il suo addio definitivo.

Resta da capire chi potrebbe raccogliere l'eredità di Andrea Fanti. Al momento non è stato annunciato il nome del nuovo protagonista e non ci sono conferme sull'introduzione di un personaggio inedito o sulla promozione di una figura già presente nella fiction. La scelta sarà particolarmente delicata, il nuovo medico dovrà avere una storia personale abbastanza forte da sostenere il racconto, mantenendo la formula che ha reso celebre la serie, tra medicina, fragilità umane e vicende personali.

Anche per quanto riguarda il cast, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali. Tra gli attori che il pubblico vorrebbe ritrovare ci sono Matilde Gioli (Giulia Giordano), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Giovanni Scifoni (Lorenzo Lazzarini) ed Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi). Potrebbero tornare anche Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio.. Per tutti loro bisognerà attendere conferme sulla partecipazione alla nuova stagione.

Quando esce Doc – Nelle tue mani 5? Al momento Rai Fiction non ha comunicato una data di uscita. Poiché gli episodi sono ancora in fase di scrittura, occorrerà aspettare notizie sul calendario delle riprese e sulla programmazione di Rai 1. La quarta stagione è andata in onda nell'autunno 2024, con sedici episodi distribuiti in otto prime serate. Per il quinto capitolo, l'attesa è ancora lunga, le uniche indicazioni certe riguardano la sua realizzazione e il cambiamento narrativo che accompagnerà il futuro della fiction.