Pubblicazione: 19 novembre alle 20:15

Doc – Nelle tue mani si ispira a una storia realmente accaduta, anche se la vicenda raccontata sul piccolo schermo presenta diversi elementi di fantasia. La fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti nasce dall'esperienza di un medico italiano che, dopo un grave incidente, si è ritrovato a dover ricostruire la propria vita senza ricordare gli ultimi dodici anni. Un punto di partenza particolarmente forte, trasformato dagli sceneggiatori in una storia ambientata tra corsie ospedaliere, rapporti personali e sfide professionali.

. Nel 2013 è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico che ha avuto conseguenze profonde sulla sua memoria. Dopo il ricovero e il risveglio, si è accorto di non riuscire più a ricordare una parte importante della propria esistenza.

La perdita dei ricordi ha coinvolto soprattutto la sfera affettiva. Piccioni non riconosceva più alcuni cambiamenti avvenuti nella sua famiglia e faticava a comprendere quanto fossero cresciuti i suoi figli. Persone, relazioni e situazioni che per gli altri appartenevano alla quotidianità rappresentavano per lui una realtà completamente nuova. Il percorso per ritrovare un equilibrio ha richiesto pazienza, sostegno da parte dei familiari e un lungo lavoro di adattamento.

L'esperienza ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera. Dopo anni trascorsi a occuparsi dei pazienti, il medico si è trovato nella condizione di dover recuperare sicurezza e competenze per tornare a lavorare. Aver sperimentato direttamente la vulnerabilità di chi si trova in ospedale ha cambiato anche il suo approccio alla professione. La capacità di ascoltare, comprendere le paure e riconoscere le difficoltà delle persone è diventata una componente ancora più importante del suo modo di esercitare la medicina.

La fiction non racconta letteralmente la biografia di Piccioni., nella serie il protagonista viene colpito alla testa da un proiettile, mentre Piccioni ha subito un incidente stradale. Anche i rapporti sentimentali, le vicende dei colleghi e i casi clinici sono stati costruiti per esigenze narrative.

La storia di Pierdante Piccioni è stata raccontata anche nel libro Meno dodici, scritto insieme a Pierangelo Sapegno, nel quale il medico ripercorre il trauma, il risveglio e la difficile ricostruzione della propria identità. È questa vicenda a rendere Doc – Nelle tue mani qualcosa di più di una semplice fiction ospedaliera, dietro il personaggio interpretato da Luca Argentero c'è l'esperienza di un uomo che ha dovuto imparare nuovamente a conoscere la propria vita, affrontando un passato che non riusciva più a ricordare.