Doc-Nelle tue mani torna su Rai 1 e sfiora 4 milioni: la new entry accende la curiosità del pubblico

Pubblicazione: 03 ottobre alle 17:06

Il ritorno di Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti ha subito attirato l'attenzione del pubblico televisivo. La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è partita giovedì 1° ottobre 2026 su Rai 1 ottenendo 3 milioni e 979mila spettatori, con uno share del 26,4%. I primi due episodi, Tutto scorre e Qui e ora, hanno occupato il vertice della prima serata, segnando un debutto particolarmente rilevante per la fiction. Il risultato arriva al termine di un'attesa durata oltre un anno, durante la quale il personaggio di Andrea Fanti è rimasto lontano dalla corsia.

Nella nuova stagione, Fanti deve affrontare un ospedale profondamente diverso da quello che aveva lasciato. Dopo il periodo di aspettativa torna al Policlinico Ambrosiano e trova Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, diventata nel frattempo primaria.. Per il protagonista, dunque, il ritorno non riguarda soltanto il lavoro, significa anche confrontarsi con ciò che ha perso e provare a ricostruire la propria identità.

La storia di Doc continua a essere legata a un caso realmente accaduto. La serie è infatti ispirata alla vicenda di Pierdante Piccioni, medico che, dopo un incidente stradale, entrò in coma e in seguito a una lesione alla corteccia cerebrale perse dodici anni di memoria. La sua esperienza è stata raccontata nel libro "Meno dodici. Perdere la memoria e riconquistarla: la mia lotta per ricostruire gli anni e la vita che ho dimenticato", diventato uno degli elementi alla base della storia televisiva. Anche nella quarta stagione il tema della memoria resta quindi centrale, ma viene sviluppato attraverso una nuova fase della vita professionale e personale di Andrea Fanti.

Tra le novità del cast c'è anche Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, che interpreta la dottoressa Lidia Morganti, un medico a gettone. Argentero ha raccontato che i due avevano già condiviso un'esperienza sul set e che il loro rapporto personale ha rappresentato un elemento utile anche per il lavoro sulla serie. Entrano inoltre nella storia il direttore sanitario Stefano Campigli, interpretato da Gabriele Falsetta, lo specializzando Matteo Pellegrini (Alessandro Piavani), la nuova direttrice generale Paola Grandi (Irene Ferri), la dottoressa Claudia Cinone (Sara Mondello) e il dottor Dante Pellegrini (Andrea Pennacchi). Tornano invece, tra gli altri, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. La regia dei primi otto episodi è affidata a Nicola Abbatangelo, mentre i successivi otto sono diretti da Alessandro Tonda.