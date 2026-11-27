Doc sbarca su Rai 2 con un volto nuovo: addio a Luca Argentero, stavolta la protagonista è una donna
La versione statunitense di Doc debutta su Rai 2: Molly Parker prende il posto di Luca Argentero in un medical drama da oltre 16 milioni di spettatori.
Quando una serie televisiva italiana attraversa l'Atlantico e conquista il pubblico americano, il successo diventa anche una conferma della forza delle storie capaci di superare i confini culturali. È quello che è accaduto a Doc – Nelle tue mani, il medical drama con Luca Argentero, diventato un fenomeno internazionale grazie a un adattamento statunitense che ha conquistato milioni di spettatori. Venerdì 27 novembre la versione americana debutta in prima serata su Rai 2, portando sul piccolo schermo una storia familiare, ma con personaggi e sviluppi differenti.
La versione americana introduce alcune differenze sostanziali rispetto alla fiction italiana. Andrea Fanti perde dodici anni di memoria dopo essere stato colpito da un proiettile durante una sparatoria in ospedale, mentre Amy deve fare i conti con le conseguenze di un incidente d'auto e con otto anni della propria vita cancellati. Cambia anche il protagonista, la scelta di affidare la storia a una donna, secondo Molly Parker, aggiunge un particolare elemento di mistero, perché il pubblico conosce aspetti del suo passato che lei stessa ha dimenticato. Il Policlinico Ambrosiano di Milano lascia il posto al Westside Hospital di Minneapolis, mantenendo al centro le relazioni e i conflitti del personale sanitario.
Entrambe le serie prendono ispirazione dalla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, medico lodigiano che, dopo un incidente, perse la memoria di dodici anni della propria vita. La sua esperienza ha ispirato la fiction italiana, sviluppata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, mentre l'adattamento statunitense è stato curato dalla showrunner Barbie Kligman insieme a Hank Steinberg. L'impianto narrativo è rimasto riconoscibile, ma è stato rielaborato per incontrare le aspettative del pubblico americano.
Al centro della storia resta il percorso di Amy, chiamata a ricostruire la propria identità e a riconquistare la fiducia di colleghi che ricordano una donna molto diversa da quella che sta diventando. Il ritorno in ospedale la costringe a confrontarsi con gli errori del passato e con relazioni che non riconosce più, ma anche con la possibilità di cambiare. Dalla Milano di Andrea alla Minneapolis di Amy, Doc conserva così il suo tema principale, la possibilità di ricominciare anche quando una parte della propria vita sembra essere andata perduta.