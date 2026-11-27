Pubblicazione: 27 novembre alle 16:16

Quando una serie televisiva italiana attraversa l'Atlantico e conquista il pubblico americano, il successo diventa anche una conferma della forza delle storie capaci di superare i confini culturali. È quello che è accaduto a Doc – Nelle tue mani, il medical drama con Luca Argentero, diventato un fenomeno internazionale grazie a un adattamento statunitense che ha conquistato milioni di spettatori. Venerdì 27 novembre la versione americana debutta in prima serata su Rai 2, portando sul piccolo schermo una storia familiare, ma con personaggi e sviluppi differenti.

, interpretata da Molly Parker, conosciuta per House of Cards e Deadwood. Medico brillante e preparato, Amy ha un carattere autoritario che la rende poco amata dai colleghi., ma non ricorda la separazione dal marito Michael (Omar Metwally), il rapporto complicato con la figlia e la relazione con il collega Jake Heller (Jon Ecker).

La versione americana introduce alcune differenze sostanziali rispetto alla fiction italiana. Andrea Fanti perde dodici anni di memoria dopo essere stato colpito da un proiettile durante una sparatoria in ospedale, mentre Amy deve fare i conti con le conseguenze di un incidente d'auto e con otto anni della propria vita cancellati. Cambia anche il protagonista, la scelta di affidare la storia a una donna, secondo Molly Parker, aggiunge un particolare elemento di mistero, perché il pubblico conosce aspetti del suo passato che lei stessa ha dimenticato. Il Policlinico Ambrosiano di Milano lascia il posto al Westside Hospital di Minneapolis, mantenendo al centro le relazioni e i conflitti del personale sanitario.

Entrambe le serie prendono ispirazione dalla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, medico lodigiano che, dopo un incidente, perse la memoria di dodici anni della propria vita. La sua esperienza ha ispirato la fiction italiana, sviluppata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, mentre l'adattamento statunitense è stato curato dalla showrunner Barbie Kligman insieme a Hank Steinberg. L'impianto narrativo è rimasto riconoscibile, ma è stato rielaborato per incontrare le aspettative del pubblico americano.

I risultati negli Stati Uniti sono stati particolarmente significativi, il primo episodio ha superato i 16 milioni di spettatori considerando tutte le piattaforme, segnando il miglior debutto di Fox da oltre cinque anni. La rete ha rinnovato la produzione per una seconda stagione prima ancora della conclusione della prima, inizialmente composta da dieci episodi. Il secondo capitolo è passato a 22 puntate, lo stesso formato scelto per la terza stagione, il cui rinnovo è stato annunciato a marzo 2026 e la cui programmazione è iniziata negli Stati Uniti a settembre dello stesso anno. Un percorso che conferma la fiducia della rete nel progetto.

Al centro della storia resta il percorso di Amy, chiamata a ricostruire la propria identità e a riconquistare la fiducia di colleghi che ricordano una donna molto diversa da quella che sta diventando. Il ritorno in ospedale la costringe a confrontarsi con gli errori del passato e con relazioni che non riconosce più, ma anche con la possibilità di cambiare. Dalla Milano di Andrea alla Minneapolis di Amy, Doc conserva così il suo tema principale, la possibilità di ricominciare anche quando una parte della propria vita sembra essere andata perduta.