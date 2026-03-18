Doctor Who: David Tennant torna nel suo ruolo (ma c'è un dettaglio inatteso che fa impazzire i fan)

Pubblicazione: 18 marzo alle 11:11

Il ritorno di David Tennant nei panni del Decimo Dottore ha già fatto impazzire i fan di Doctor Who, ma c’è un dettaglio che ha sorpreso tutti: non si tratta di una nuova stagione televisiva. L’attore riprenderà il suo ruolo iconico in una serie di avventure completamente in formato audio, segnando un ritorno diverso dal previsto ma non meno significativo. Dopo la sua ultima apparizione di tre anni fa — quando era tornato come Quattordicesimo Dottore — Tennant torna quindi alla sua incarnazione più amata.

Il progetto si intitola “The Tenth Doctor Adventures” ed è una produzione di, realtà già nota ai fan per aver ampliato l’universo narrativo della serie attraverso audio-drammi di alta qualità. La nuova serie sarà composta da, ciascuno della durata di circa un’ora e interpretato da un cast completo di doppiatori, non solo da. Questo formato consente di raccontare storie complesse e ricche di atmosfera, mantenendo lo spirito originale della serie.

La distribuzione seguirà un calendario piuttosto lungo e strutturato: i primi 12 episodi verranno pubblicati ogni due mesi a partire da agosto 2027 fino a giugno 2029. Gli ultimi tre episodi, invece, avranno una distribuzione anche fisica e includeranno incontri tra diversi Dottori, elemento che aumenta ulteriormente l’attesa e la curiosità dei fan più appassionati della lore della serie.

Doctor Who David Tennant, fonte: Disney

Dal punto di vista creativo, il ritorno è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con il team di Big Finish. Il direttore creativo Nicholas Briggs ha sottolineato quanto sia difficile coinvolgere Tennant, data la sua agenda fitta di impegni, ma anche quanto il progetto sia stato costruito per valorizzare il personaggio. Le nuove storie promettono un mix di azione, umorismo e tensione, con colpi di scena fin dal primo episodio.

Lo stessoha commentato con entusiasmo il ritorno, spiegando che lavorare agliè un’esperienza particolarmente piacevole e immediata: un modo rapido e creativo per “”. Si tratta della prima volta che l’attore riprende ufficialmente ildopo gli eventi speciali per il 60° anniversario, in cui aveva interpretato una versione rigenerata del personaggio.

Un aspetto fondamentale per comprendere questo annuncio riguarda il momento che sta vivendo il franchise. La serie televisiva di Doctor Who è infatti in una fase di transizione: dopo la stagione 15, l’accordo tra BBC e Disney+ non è stato rinnovato, e il ritorno sul piccolo schermo è previsto solo con uno speciale natalizio nel 2026. In questo contesto, il progetto audio assume un ruolo strategico, mantenendo vivo l’interesse del pubblico durante la pausa televisiva.

Doctor Who David Tennant, fonte: Disney

Infine, il vero elemento “choc” per molti fan è proprio la natura del progetto. In un’epoca dominata da serie TV e streaming, la scelta di puntare su un formato audio potrebbe sembrare insolita, ma rappresenta in realtà una tradizione consolidata per il franchise. Gli audio-drammi permettono una maggiore libertà narrativa e il ritorno di attori storici senza i vincoli produttivi della televisione.

Il risultato è un’operazione che unisce nostalgia e innovazione: da un lato il ritorno di uno dei Dottori più amati, dall’altro un formato diverso che amplia l’universo della serie. Un equilibrio che, almeno per ora, ha già centrato l’obiettivo principale: riaccendere l’entusiasmo dei fan.