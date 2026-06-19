Domenica in, il cast della nuova stagione: Mara Venier verso la conferma? Ecco chi potrebbe affiancarla

Pubblicazione: 19 giugno alle 17:18

La prossima stagione di Domenica In sembra destinata a ripartire ancora una volta da Mara Venier. Dopo settimane di indiscrezioni sul possibile addio della conduttrice allo storico contenitore domenicale di Rai1, le ultime voci provenienti dall'ambiente televisivo indicano una riconferma sempre più probabile per l'edizione 2026-2027. La Rai, infatti, sarebbe intenzionata a puntare nuovamente sulla iconica conduttrice, considerata da anni il volto simbolo del programma. Una scelta che garantirebbe continuità a uno dei format più longevi e seguiti della televisione italiana, ma che potrebbe essere accompagnata da diverse novità.

Mara Venier confermata alla conduzione di Domenica in-foto Raiplay

Negli ultimi mesi Mara Venier aveva più volte lasciato intendere la volontà di prendersi una pausa dopo una lunga esperienza alla guida della trasmissione. Tuttavia, la stessa conduttrice ha confermato di aver ricevutodel programma anche nella prossima stagione televisiva. Un attestato di fiducia importante che avrebbe contribuito a riaprire la partita sulla sua permanenza. Se la conferma di Mara Venier appare sempre più vicina, resta invece aperto il capitolo relativo alla struttura del programma.

La conduttrice avrebbe espresso il desiderio di rinnovare alcuni aspetti del salotto del dì di festa di Rai Uno, ritenendo necessario differenziare maggiormente i contenuti rispetto ad altri talk televisivi presenti nel palinsesto. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere l'identità di Domenica In introducendo però elementi capaci di renderla ancora più attuale e competitiva. I riflettori sono puntati in primis sui possibili compagni di viaggio della prossima edizione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sarebbero quelli di Tommaso Cerno, già presente nell'ultima stagione, e di altri volti noti del piccolo schermo.

Nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni che parlano anche di possibili coinvolgimenti di Alberto Matano, Pino Strabioli e Bianca Guaccero, anche se al momento non esistono conferme ufficiali da parte della Rai. La volontà della rete di stato sembrerebbe essere quella di costruire una squadra capace di affiancareche continua a raccogliere ottimi risultati. Del resto, il pubblico associa ormai in maniera naturale il programma alla sua storica padrona di casa, diventata negli anni uno dei punti di riferimento della domenica pomeriggio televisiva.

Lo scorso 31 Maggio 2026 la conduttrice veneta ha salutato il suo pubblico conducendo l'ultima puntata Domenica in certa di non tornare in onda subito dopo l'Estate, ma a quanto pare Zia Mara non è ancora pronta a lasciare il suo salotto.