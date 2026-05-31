Domenica In, oggi il gran finale: Mara Venier tra celebrazioni, ricordi e un'ospite che ha scosso l'Italia

Pubblicazione: 31 maggio alle 12:36

Si chiude un capitolo della televisione italiana. Domenica 31 maggio 2026, alle 14.00 su Rai 1, va in onda l'ultima puntata di Domenica In, segnando la conclusione della cinquantesima edizione di uno dei programmi più longevi e amati del palinsesto nazionale. Mara Venier, ormai volto indissolubilmente legato al contenitore domenicale, condurrà questo finale di stagione affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio, in una trasmissione che promette di essere densa di emozioni, ospiti eccellenti e momenti celebrativi.



L'apertura della puntata sarà affidata a un'intervista destinata a far discutere: Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico italiano come la mamma della "famiglia nel bosco", si racconterà in studio. La sua storia ha monopolizzato per settimane l'attenzione mediatica, suscitando reazioni contrastanti, dibattiti accesi e una curiosità diffusa che ha travalicato i confini del gossip per toccare temi più profondi legati alla genitorialità, alle scelte di vita alternative e al rapporto con la società. Birmingham presenterà il suo libro autobiografico "La mia verità", in uscita il 2 giugno, offrendo la sua versione dei fatti in un faccia a faccia che si preannuncia intenso e ricco di rivelazioni.



Ma Domenica In non sarebbe tale senza la sua capacità di alternare momenti di riflessione a parentesi di puro intrattenimento. Enrico Brignano porterà in studio il suo talento comico, reduce dal successo di "Dalla strada al palco", lo show condotto da Carlo Conti che ha confermato la sua capacità di conquistare pubblici trasversali. L'attore e comico romano si racconterà spaziando tra carriera e vita privata, regalando al pubblico alcuni dei monologhi che lo hanno reso celebre, quell'ironia pungente e intelligente che sa far ridere senza mai scadere nel banale.

La musica avrà un ruolo da protagonista in questa puntata conclusiva. Samurai Jay presenterà dal vivo "Flamenco paranoia", il suo nuovo singolo che sta scalando le classifiche e conquistando milioni di streaming. Un brano che mescola sonorità mediterranee a contaminazioni contemporanee, perfetto esempio di quella fusion musicale che caratterizza la nuova generazione di artisti italiani. Accanto a lui, Mietta porterà in studio "Mille bugie", traccia estratta dal suo ultimo album "Per avere me", appena pubblicato.

La cantante romana, presenza costante nella scena musicale italiana da oltre trent'anni, continua a dimostrare una vitalità artistica capace di rinnovarsi pur mantenendo intatta la sua identità vocale., quel repertorio classico che rappresenta una delle radici più profonde della cultura musicale del nostro Paese.. Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a ospiti ed esperti in studio, offrendo. Un modo per tenere il pubblico agganciato alla realtà, anche nel giorno di festa per eccellenza.

Il gran finale sarà tutto dedicato alla celebrazione di questi mesi di trasmissione. Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio emozionale attraverso i momenti più significativi di questa cinquantesima edizione. Clip, ricordi, ospitate memorabili: un best of che servirà a ripercorrere una stagione televisiva che ha confermato Domenica In come appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani, capace di tenere compagnia nelle domeniche pomeriggio con quella formula vincente che mescola leggerezza e profondità, risate e commozione.



Cinquanta edizioni sono un traguardo che pochi programmi televisivi possono vantare. Mezzo secolo di storie raccontate, di personaggi passati sul divano più famoso della televisione italiana, di evoluzione di un format che ha saputo attraversare generazioni e cambiamenti culturali mantenendo intatta la sua capacità di intercettare i gusti e le sensibilità del pubblico. Mara Venier, con la sua empatia naturale e quella familiarità che l'ha resa "zia Mara" per intere generazioni di telespettatori, ha saputo rinnovare questo legame stagione dopo stagione.



L'appuntamento è fissato per le 14.00 su Rai 1. Un finale di stagione che si preannuncia ricco, variegato, capace di accontentare tutti i palati: da chi cerca l'intervista forte e il confronto su temi dibattuti, a chi preferisce l'intrattenimento puro, passando per gli amanti della musica e per chi non rinuncia a uno sguardo sull'attualità. Domenica In si congeda con la consapevolezza di aver scritto un altro capitolo della sua lunga storia, in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro per uno dei pilastri della domenica televisiva italiana.