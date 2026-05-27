Il Paradiso delle Signore: la stagione 11 debutta entro quest'anno (ma c'è un grande addio nel cast)

Pubblicazione: 27 maggio alle 16:57

La decima stagione di Il Paradiso delle Signore si è conclusa venerdì 22 maggio 2026 su Rai 1, lasciando i telespettatori con il classico mix di nostalgia e curiosità che accompagna ogni pausa estiva della soap opera più seguita del daytime italiano. Il grande magazzino milanese che dal 2015 ha conquistato milioni di appassionati chiude i battenti solo temporaneamente, perché l'undicesima stagione è già in cantiere. Ma quando potranno i fan ritrovare le venturiere, i commessi e le intricate vicende familiari che animano le giornate del Paradiso?



La data che circola con maggiore insistenza negli ambienti televisivi è lunedì 7 settembre 2026, quando i nuovi episodi dovrebbero tornare nel consueto slot pomeridiano di Rai 1, attorno alle 16.10. Questa indicazione, riportata da diverse fonti specializzate del settore, non è ancora stata confermata ufficialmente dalla Rai attraverso comunicati stampa, ma risulta perfettamente coerente con la programmazione degli anni precedenti. Nel 2023 la soap era ripartita l'11 settembre, nel 2024 il 9 settembre, sempre mantenendo la fascia oraria che l'ha resa un appuntamento fisso per chi cerca una pausa di evasione nel pomeriggio.



Le novità produttive sono invece più solide e verificate. La stagione 11 è confermata, con le riprese fissate dal 25 maggio 2026 presso gli studi Videa di Roma, la location storica dove vengono registrate le avventure del grande magazzino. L'obiettivo dichiarato è proprio quello di debuttare a settembre, rispettando la tradizione che ha reso Il Paradiso delle Signore un pilastro della programmazione Rai.

Emanuel Caserio in Il Paradiso delle signore - RaiPlay

Il finale della decima stagione ha lasciato diverse linee narrative aperte, costruendo quella tensione che tiene incollati allo schermo anche durante i mesi estivi. Rosa è stata dichiarata fuori pericolo dopo l'operazione necessaria per salvare la gamba e la vita, un momento che ha permesso a Marcello di tirare un sospiro di sollievo e ha aperto alla possibilità di un nuovo inizio per i due. Adelaide si è recata in ospedale per accertarsi personalmente delle condizioni della giovane e augurarle una pronta guarigione, confermando quel ruolo di matriarca attenta che continua a caratterizzare il personaggio.



Un altro nodo rimasto sospeso riguarda Irene e Johnny. Dopo aver aiutato Cesare a liberarsi dal ricatto che lo teneva sotto pressione, i due hanno ricevuto anche la benedizione di zia Sandra, elemento che ha permesso loro di riprendere il viaggio insieme. La domanda che rimane aperta è se torneranno a Milano nella prossima stagione o se il loro addio sarà definitivo.



Mirella ha preso una decisione importante, scegliendo di non tornare con Luigi pur mantenendo l'attenzione sulla presenza del padre nella vita di Michelino. Mimmo l'ha sostenuta in questa scelta difficile, mentre Odile ha deciso di fare un passo avanti con Matteo, suggerendo un possibile sviluppo sentimentale destinato a proseguire nei nuovi episodi. Sul finale resta centrale la storyline legata a Odile e alla sua vera paternità, indicata dalle anticipazioni come uno dei fili destinati a proseguire con maggiore intensità nella stagione 11. Il rapporto tra Odile e Umberto continuerà ad avere un ruolo importante proprio perché il segreto sulla ragazza potrebbe modificare profondamente gli equilibri della famiglia Guarnieri, sempre al centro delle dinamiche più complesse della soap.

Una scena di Il Paradiso delle signore - RaiPlay

Ma la notizia che farà discutere i fan più affezionati riguarda il cast. Emanuel Caserio, volto storico della serie nel ruolo di Salvo Amato, ha deciso di lasciare Il Paradiso delle Signore. Si tratta di uno degli addii più rilevanti della stagione 11, un cambio di rotta significativo per una produzione che ha sempre fatto dell'affiatamento del gruppo un punto di forza narrativo. Tra le certezze per la nuova stagione vengono segnalati Adelaide, ancora centrale nelle dinamiche dei Guarnieri, e Matteo Portelli. Tra le situazioni più incerte figurano invece Marta, Anita, Irene e Johnny, personaggi il cui futuro nella soap non è ancora definitivamente chiarito. Questi movimenti nel cast rappresentano un elemento di novità che potrebbe portare aria fresca nelle trame consolidate, pur mantenendo quell'equilibrio tra tradizione e innovazione che ha reso la serie così longeva.



Il Paradiso delle Signore ha costruito negli anni una formula vincente: ambientazione storica riconoscibile, Milano anni Sessanta ricostruita con cura, personaggi che crescono e si evolvono, intrecci sentimentali e familiari che parlano al cuore del pubblico italiano. La pausa estiva è parte integrante di questo meccanismo, un momento di attesa che alimenta il desiderio e permette alla produzione di ricaricare le batterie creative. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Rai che confermi definitivamente la data del 7 settembre 2026, i fan possono comunque prepararsi al ritorno. Le riprese sono partite a fine maggio, i nuovi episodi stanno prendendo forma e settembre è alle porte. Il grande magazzino milanese riaprirà i battenti, con vecchi volti amati e qualche assenza che farà discutere, pronto a regalare altre storie di speranze, tradimenti, amori e segreti di famiglia che hanno reso questa soap un fenomeno televisivo capace di attraversare le generazioni.