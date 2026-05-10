Roberta Valente - Notaio in Sorrento: il percorso dissestato della serie, verso un epilogo che ribalterà tutto

Pubblicazione: 10 maggio alle 08:00

Dopo settimane di attesa, colpi di scena e un cambio di programmazione che ha fatto discutere, Roberta Valente – Notaio in Sorrento si prepara a chiudere i battenti su Rai 1. L'appuntamento finale è fissato per stasera, 10 maggio 2026, quando l'ottavo episodio metterà la parola fine alla prima stagione della fiction con Maria Vera Ratti. Ma il percorso verso questo epilogo è stato tutt'altro che lineare.



La serie ha infatti subito una modifica sostanziale nel palinsesto, una scelta che la Rai ha comunicato in corsa e che ha trasformato quello che doveva essere un doppio finale in due serate separate. Una decisione che ha diviso il pubblico e acceso polemiche sui social, ma che rivela anche un dato interessante: Roberta Valente ha conquistato gli spettatori, tanto da meritare un prolungamento strategico della messa in onda.



I numeri parlano chiaro. La terza puntata ha registrato 3.136.000 spettatori con uno share del 20,7 per cento, stracciando la concorrenza di Canale 5 che si è fermata a poco più di 1,5 milioni. Per tre domeniche consecutive, la notaia di Sorrento ha dominato il prime time, dimostrando che il mix tra location da cartolina, casi professionali e intrecci sentimentali funziona ancora, eccome.

Maria Vera Ratti in una scena di Roberta Valente Notaio in Sorrento - © Rai

Prolungare la serie significa mantenere alta l'attenzione, fidelizzare il pubblico e – perché no – aprire la strada a una seconda stagione che, a questo punto, appare molto più probabile. Oltretutto, Affari tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino sistematicamente sfora l'orario previsto. Con tre episodi di fiction in coda, il rischio era quello di mandare a letto gli spettatori ben oltre la mezzanotte. Così, dal 3 maggio, il format è cambiato: un episodio a settimana, con orario di partenza spostato alle 21,45 e conclusione prevista attorno alle 23,20.



Il penultimo episodio, andato in onda domenica 3 maggio, ha portato Roberta in un terreno insolito. Mia cara Miss racconta infatti il suo coinvolgimento nel concorso di bellezza annuale di Sorrento, un evento tradizionale in cui la protagonista si ritrova a sostituire il notaio Carrano. Quello che doveva essere un compito di routine – garantire la regolarità delle votazioni – diventa presto un ginepraio di tensioni, retroscena poco limpidi e dinamiche al limite della correttezza. Tra le concorrenti, una ragazza in particolare mette in difficoltà Roberta, trasformando la vicenda in una sfida personale oltre che professionale.



Un episodio che ha funzionato da ponte emotivo verso il finale vero e proprio, preparando il terreno per le rivelazioni decisive. Perché l'ottavo capitolo, intitolato I sogni son desideri?, promette di ribaltare tutto. Al centro della narrazione c'è il limoneto curato da Vito, interpretato da Erasmo Genzini, un luogo che rappresenta memoria, legame con il passato, il ricordo di Alessandro, l'amico scomparso a cui Vito ha dedicato anni di lavoro e affetto.

Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente Notaio in Sorrento - Rai

Ma i legittimi proprietari vogliono trasformarlo in un parcheggio privato, cancellando così non solo un pezzo di paesaggio sorrentino, ma anche un frammento di storia personale. Roberta e il suo team dovranno mobilitarsi per difendere quel limoneto, in una battaglia che diventa simbolica, quasi una metafora della lotta tra modernità e tradizione, tra logica del profitto e valore della memoria.



E mentre il caso professionale si fa sempre più urgente, la vita privata di Roberta esplode. I preparativi per il matrimonio con Stefano, interpretato da Alessio Lapice, proseguono tra attese e silenzi, ma tutto lascia intendere che le certezze costruite fin lì siano destinate a crollare. Stefano nasconde qualcosa, e quel segreto è destinato a venire a galla proprio quando meno ce lo si aspetti.



Parallelamente, il rapporto tra Roberta e Vito si fa sempre più intenso, costruendo una tensione emotiva che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Il finale, quindi, potrebbe aprire scenari completamente nuovi per la protagonista, ribaltando le aspettative del pubblico e lasciando aperte le porte per un eventuale seguito.

Alessio Lapice e Maria Vera Ratti protagonisti di Roberta Valente Notaio in Sorrento - Rai Fiction

Molti spettatori hanno criticato la scelta di spezzare il finale in due serate, percependo il rinvio dell'ultimo episodio come una rottura del ritmo narrativo. In una serie costruita sull'accumulo progressivo di tensioni, dividere gli episodi conclusivi ha inevitabilmente modificato l'esperienza di visione, raffreddando in parte la suspense che si era accumulata.



Sui social, parte del pubblico ha contestato una programmazione giudicata poco rispettosa della continuità del racconto, soprattutto considerando che la serie era arrivata proprio alla sua fase più delicata. Eppure, paradossalmente, questa discussione conferma un dato: Roberta Valente è riuscita a costruire un coinvolgimento reale, al punto da spingere gli spettatori a prendere posizione non solo sui personaggi, ma anche sulle scelte editoriali della Rai.



Ora resta da capire come la Rai chiuderà questa prima stagione. Il matrimonio salterà davvero? Roberta sceglierà Vito o proverà a salvare la relazione con Stefano? Il limoneto sarà salvato o finirà trasformato in parcheggio? E soprattutto: ci sarà una seconda stagione? Gli ascolti dicono di sì, le dinamiche narrative lasciano spazio a sviluppi futuri, e il finale potrebbe tranquillamente contenere un cliffhanger studiato per lasciare il pubblico con il fiato sospeso.