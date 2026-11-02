Domenica In, Mara Venier su Anna Safroncik: "C'è poca roba lì" bufera sul web

Pubblicazione: 02 novembre alle 15:19

La battuta di Mara Venier su Anna Safroncik durante Domenica In non è passata inosservata e ha acceso il dibattito sui social. Nella puntata di domenica 1° novembre, dedicata anche ai protagonisti di Ballando con le Stelle, l'attrice è tornata a parlare delle difficoltà incontrate durante la sua ultima esibizione, segnata da un imprevisto con il costume di scena. Un momento che ha riaperto la discussione sul suo disagio e sulla reazione ricevuta in studio.

La battuta di Mara è stata di una povertà infinita😑 Anna Safroncik ha le spalle larghe e sa difendersi ma questa uscita è pessima,anche se "c'è poca roba lì" una donna ha tutto il diritto di esprimere il proprio disagio #DomenicaIn #BallandoConLeStelle https://t.co/FW72cWoH2q — ❤️Erika❤️zia di penny✨❤️💐 (@BiasiErika) November 1, 2026

Tutto era cominciato durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle,. L'attrice aveva raccontato di essersi preoccupata per il rischio che il vestito potesse scendere, compromettendo la sua esibizione. Per questo motivo. La richiesta, però, non era stata accolta.

Ospite di Mara Venier, Anna è tornata sull'episodio, raccontando la paura provata durante la performance e la sensazione di non essere riuscita a mostrare tutto il lavoro preparato con il suo maestro. La conduttrice ha risposto con una battuta, invitandola a non fare una tragedia per ogni cosa e facendo riferimento anche alla sua corporatura: "C'è poca roba lì". Un'uscita che ha attirato l'attenzione e che ha riportato al centro della conversazione il tema del disagio manifestato dall'attrice.

Su X, alcuni spettatori hanno espresso il proprio disappunto per le parole pronunciate da Mara Venier. Tra i commenti più critici c'è quello di un'utente che ha definito la battuta di una povertà infinita. Nel suo messaggio ha precisato che Safroncik è perfettamente in grado di difendersi, ma che questo non rende meno discutibile l'uscita della conduttrice. E ha aggiunto un'osservazione importante, anche se c'è poca roba lì, una donna ha tutto il diritto di manifestare il proprio disagio.

così ci si esprime riguardo la questione di #annasafroncik e oltre a essere parole di una professionista di danza, è anche un discorso solidale e intelligente! 👏 #ballandoconlestelle https://t.co/HFSLF7w1MT — Paolina (@paolaserra86) November 2, 2026

Intanto,. In coppia con Leonardo Lini, l'attrice ha ottenuto 33 punti con il samba, risultato che l'ha collocata all'undicesimo posto nella classifica provvisoria della serata.

Dopo l'imprevisto con il costume e la richiesta di poter ripetere la coreografia, Milly Carlucci ha trovato una soluzione alternativa, la prova generale, che aveva avuto un esito migliore, sarebbe stata pubblicata sui canali social del programma. Un modo per permettere al pubblico di vedere il lavoro preparato dalla coppia, nonostante l'incidente durante la diretta.