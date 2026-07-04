Donald Trump pubblica un video AI contro Hollywood: Julia Roberts e Robert De Niro nel mirino del presidente

Pubblicazione: 04 luglio alle 08:30

Donald Trump ha pubblicato mercoledì sera sui suoi canali social un video generato con intelligenza artificiale che prende di mira alcune delle celebrità hollywoodiane più critiche nei suoi confronti. Julia Roberts, Robert De Niro, Rosie O'Donnell, Whoopi Goldberg, John Leguizamo e Edward Norton sono i protagonisti involontari di quello che appare come una parodia di spot pubblicitario farmaceutico, in cui vengono mostrati mentre rilasciano false testimonianze su una presunta malattia inventata dal presidente stesso: la Trump Derangement Syndrome, o TDS.

Il video, che vede Trump vestito nei panni di "", presenta il suo "" per i "" affetti da questa sindrome immaginaria. La produzione imita perfettamente lo stile dei classici spot televisivi americani dedicati ai farmaci, completi di testimonial che raccontano i loro problemi di salute e i benefici ottenuti grazie alla cura. Nella clipuna finta Rosie O'Donnell dichiara: "Ho sofferto per oltre un decennio e dopo aver ascoltato il dottor Trump, posso vedere alcuni risultati".

Un avatar digitale di Whoopi Goldberg aggiunge: "Pensavo davvero di essere un caso perso, che questo mi avrebbe colpito per il resto della mia vita. Ma dopo aver usato il piano di trattamento, posso vedere una differenza". Le dichiarazioni false attribuite a Robert De Niro sono ancora più strambe: "Non riuscivo a mangiare. Non riuscivo a dormire, costantemente arrabbiato. Ho reso tutti infelici intorno a me". L'avatar AI di Julia Roberts, invece, lamenta: "Sento di essere invecchiata di vent'anni negli ultimi due anni. Ero così preoccupata. Stavo davvero iniziando a preoccuparmi per il mio futuro".

La chiusura del video vede Trump spiegare il suo "semplice" piano di trattamento per la TDS inesistente: "Spegni le fake news, di' le tue preghiere, e se ti senti ansioso, bevi semplicemente una Diet Coke come me, e vedrai una differenza notevole nella tua vita". Il riferimento alla Diet Coke non è casuale: è risaputo che il presidente ne consuma quantità considerevoli quotidianamente, un dettaglio che è diventato parte del suo personaggio pubblico.

The Hollywood Reporter ha contattato i rappresentanti di tutti gli attori coinvolti per, ma al momento nessuno ha rilasciato commenti ufficiali. Ad ogni modo, la mossa dinon sorprende chi segue da tempo le sue dinamiche comunicative sui social media. Il presidente degli USA ha infatti una lunga storia di utilizzo di contenuti generati dall', molti dei quali hanno sollevato critiche e polemiche.

Inoltre questa non è nemmeno la prima volta che Trump utilizza il concetto di Trump Derangement Syndrome per attaccare i suoi critici. Il termine, coniato dallo stesso presidente, viene regolarmente impiegato per descrivere chiunque esprima opposizione o critica nei suoi confronti, suggerendo che tale opposizione sia irrazionale e patologica piuttosto che legittima. L'uso dell'AI da parte di Trump ha già generato controversie importanti nei mesi scorsi, attirando su di sé una gran quantità di critiche.

Ricordiamo infatti che in seguito alla morte del regista Rob Reiner e di sua moglie Michele, Trump aveva criticato la coppia per le loro posizioni politiche progressiste, dichiarando che le loro morti erano "dovute alla rabbia che ha causato negli altri attraverso la sua massiccia, inflessibile e incurabile afflizione con una malattia che paralizza la mente nota come TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, a volte indicata come TDS".

Julia Roberts, fonte: YouTube

Ma tornando all'attualità, le celebrità prese di mira nel nuovo video AI hanno tutte un denominatore comune: sono state vocalmente critiche nei confronti di Trump e delle sue politiche. Robert De Niro, in particolare, non ha mai nascosto il suo disprezzo per il presidente, definendolo pubblicamente in termini molto duri in diverse occasioni. Julia Roberts ha sostenuto candidati democratici e cause progressiste, mentre Whoopi Goldberg, conduttrice di The View, ha ripetutamente criticato le azioni dell'amministrazione Trump nel suo talk show.

Resta ora da capire se il video avrà conseguenze legali o se gli attori coinvolti decideranno di intervenire per tutelare la propria immagine. Di certo non è la prima volta che Donald Trump finisce al centro delle polemiche per un contenuto generato con l'intelligenza artificiale. Infatti nelle ultime settimane aveva già fatto discutere con un controverso video ispirato a Dragon Ball, che aveva provocato la dura reazione di una parte della community degli anime, confermando come il ricorso all'AI sia ormai diventato uno degli strumenti più divisivi della sua comunicazione sui social.