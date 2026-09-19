Dopo 12 anni Ian McKellen è di nuovo Gandalf: il primo sguardo al suo ritorno ne Il Signore degli Anelli

Pubblicazione: 19 settembre alle 08:30

Sono passati più di dieci anni dall'ultima volta che Ian McKellen ha indossato i panni di Gandalf sul grande schermo, ma per l'attore è arrivato davvero il momento di tornare nella Terra di Mezzo. E questa volta non bisogna neppure aspettare il primo trailer de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum per rivederlo trasformato nello stregone. Nelle ultime ore è infatti apparso online il primo sguardo a McKellen nuovamente nei panni di Gandalf, direttamente dal periodo delle riprese del nuovo film diretto da Andy Serkis.

La cosa curiosa è che il filmato non è stato pubblicato come parte della campagna promozionale diè comparso in un video rivolto al cantante, che gli aveva chiesto di partecipare come narratore al videoclip della sua nuova canzone Party. Peccato che l'attore si trovasse nel bel mezzo della lavorazione di The Hunt for Gollum e fosse già praticamente trasformato in Gandalf. Nel breve filmatosfoggia infatti nuovamente i lunghi capelli grigi e soprattutto l'inconfondibile barba del personaggio, offrendo così ai fan il primo vero assaggio del suo ritorno nella saga.

Un'immagine che ha inevitabilmente fatto il giro dei social, soprattutto perché sembra quasi cancellare il tempo trascorso dall'ultima apparizione dell'attore nella Terra di Mezzo. McKellen ha interpretato Gandalf per la prima volta ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello del 2001, tornando poi nei due capitoli successivi della trilogia di Peter Jackson e in tutti e tre i film de Lo Hobbit. La sua ultima apparizione cinematografica nel ruolo risale quindi a Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate, uscito nel 2014.

🚨 BREAKING: The first look at Sir Ian McKellen as Gandalf on the set of “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” has been released. 🎬 pic.twitter.com/slCulgs2vS — Tolkien Universe (@Tolkienuniverse) September 17, 2026

Dodici anni dopo quelle riprese, l'attore è tornato ancora una volta sotto la lunga barba dello stregone. La presenza di Gandalf in Caccia a Gollum non è comunque una sorpresa. Warner Bros. aveva già ufficializzato il ritorno di McKellen nel cast insieme ad Andy Serkis, che oltre a dirigere tornerà naturalmente a interpretare Gollum/Sméagol. Tra i volti storici della saga ci sarà anche Lee Pace nei panni di Thranduil. Il nuovo film sarà ambientato negli anni che precedono gli eventi de La Compagnia dell'Anello e racconterà la caccia a Gollum, quando Gandalf cerca di scoprire quanto Sauron sappia dell'Unico Anello e incarica di rintracciare la creatura che lo ha posseduto per secoli.

aveva già descritto il progetto come una storia particolarmente intensa, ambientata in uno spazio narrativo rimasto in gran parte fuori dai film originali. Anche dietro la macchina da presa il legame con la trilogia di Peter Jackson sarà fortissimo. Jackson produce il film insieme a, mentre la sceneggiatura è firmata da Walsh, Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Invecesi ritrova nella particolare posizione di dirigere un film interamente costruito attorno al personaggio che ha segnato la sua carriera. Le riprese sono già iniziate inaveva precedentemente celebrato l'avvio della produzione mostrando proprionuovamente nella tuta per

Il cast comprende inoltre diverse nuove aggiunte, tra cui Jamie Dornan, Leo Woodall, Kate Winslet e Anya Taylor-Joy. Warner Bros. ha fissato l'uscita cinematografica di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum per il 17 dicembre 2027. Ma per i fan della saga la prima vera immagine capace di riportarli indietro di oltre vent'anni è già arrivata. Nessun trailer, nessun poster e nessuna grande presentazione: sono bastati una lunga barba grigia e Ian McKellen davanti a una telecamera per far tornare immediatamente Gandalf nella Terra di Mezzo, con Caccia a Gollum che è pronto a riportare la saga dove tutto è iniziato.