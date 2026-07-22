Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, il nuovo film riporta la saga dove tutto è iniziato

Pubblicazione: 22 luglio alle 09:30

Dopo dodici anni di attesa, la Terra di Mezzo torna a vivere. Non sui nostri schermi, non ancora, ma nei luoghi reali che hanno dato forma all'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum ha ufficialmente iniziato le riprese in Nuova Zelanda, e la conferma arriva direttamente da uno dei set più iconici della storia del cinema: Hobbiton.

L'account Instagram ufficiale del Hobbiton Movie Set ha svelato quello che i fan più attenti avevano già intuito. La scorsa settimana, iled il motivo non era un banale intervento di manutenzione, ma qualcosa di molto più significativo: la produzione distava girando scene proprio tra quelle colline verdi punteggiate dalle iconiche case hobbit. "I rumors sono veri", recita il post, "stavamo incontrando vecchissimi amici e condividendo la nostra fetta della Contea con la troupe".

Il messaggio prosegue con un dettaglio che farà sorridere qualsiasi appassionato della saga: alcuni membri dello staff del set hanno indossato i celebri piedi pelosi per apparire come comparse in alcune scene. Un tocco di continuità che parla da solo, un ponte diretto con quella magia artigianale che Peter Jackson aveva saputo creare all'inizio degli anni Duemila. Costruito su una fattoria a conduzione familiare a circa due ore da Auckland, il set di Hobbiton è rimasto praticamente immutato dal 2002.

Quello che era nato come una location cinematografica temporanea si è trasformato in un pellegrinaggio obbligato per i fan de Il Signore degli Anelli. Jackson stesso vi tornò per girare la trilogia dello Hobbit nei primi anni Dieci, e ora il cerchio si chiude ancora una volta. Diretto da Andy Serkis, l'attore che ha dato vita a Gollum attraverso la rivoluzionaria tecnica della motion capture, The Hunt for Gollum promette di riportare il pubblico nella Terra di Mezzo che conosciamo. Jackson è coinvolto come produttore, e ogni elemento annunciato finora sembra confermare la volontà di ricreare esattamente quella visione autoriale che ha definito il fantasy cinematografico moderno.

Il teaser diffuso la scorsa settimana ne è la prova:, la colonna sonora originale della trilogia, i drammatici paesaggi neozelandesi. Non si tratta di, ma di un ritorno consapevole alle radici. La trama dovrebbe collocarsi cronologicamente tra gli eventi de, seguendo Aragorn nel suo tentativo di rintracciare Gollum prima che la creatura possa rivelare a Sauron la posizione dell'Unico Anello.

Viggo Mortensen ha dato un volto indimenticabile al Ramingo, ma questa volta sarà Jamie Dornan a interpretare il personaggio. Accanto a lui torneranno volti familiari: Elijah Wood riprenderà il ruolo di Frodo, Ian McKellen quello di Gandalf, Lee Pace quello di Thranduil. Il cast accoglie anche nuovi nomi di peso. Anya Taylor-Joy interpreterà Seren, Kate Winslet sarà Marigol, e Leo Woodall darà vita a Halvard, personaggi inediti che amplieranno la mitologia tolkeniana senza tradirne lo spirito.

Gollum ne Il Signore degli Anelli, fonte: New Line Cinema

Il set neozelandese celebrerà tra pochi giorni il 25esimo anniversario dell'uscita de La Compagnia dell'Anello con un evento speciale. I biglietti saranno disponibili dal 23 luglio alle 10 del mattino, ora della Nuova Zelanda. Un modo per onorare un quarto di secolo trascorso da quella première che cambiò per sempre il cinema fantasy.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027. Mancano ancora molti mesi e altrettante informazioni da scoprire, ma i segnali sono incoraggianti. Dopo il teaser che ha annunciato l'inizio delle riprese mostrando Andy Serkis di nuovo nei panni di Gollum, arriva ora un'altra conferma dal cuore della Terra di Mezzo: la produzione è davvero tornata a girare nella Contea. Sapere che le telecamere stanno catturando ancora una volta quei paesaggi, quelle case circolari e quei sentieri che hanno segnato la storia del cinema fantasy è già abbastanza per riaccendere l'entusiasmo dei fan.